Shakira regalará el Lamborghini de su video “Soltera” a un fanático

Tremenda sorpresa se llevaron los fanáticos de la cantante colombiana Shakira luego de darse a conocer que el icónico automóvil morado en el que se paseó junto a Danna, Anitta, Lele Pons, Winnie Harlow y Natty Natasha para el videoclip de “Soltera”, podría quedar en manos de alguno de ellos.

Fue a través de una historia de Instagram que la intérprete de “Waka waka” y “Hips don’t lie” se dejó ver en el auto deportivo en compañía de Sebastián Yatra mientras cantaban el tema “Las de la intuición”.

Tras una breve charla, el colombiano la cuestionó sobre dicha “nave” y hasta le ofreció sus servicios para cuidarla mientras emprende su gira. Sin embargo, Shakira anunció que tiene planes muy distintos para el automóvil.

“Se lo voy a regalar a un fan… es algo que he estado pensado, quiero que lo tenga un fan, alguien que sea feliz aquí en este carro y se acuerde de mí cuando lo maneje“, destapó la cantante multipremiada. “¿Cuánto te apuesto a que sí…¡que lo voy a regalar!“, añadió ante la mirada incrédula de su compañero.

A pesar de lanzar dicha confesión, la famosa de 47 años no compartió detalles sobre la dinámica que realizará para elegir al nuevo dueño del lujoso auto. No obstante, esto no evitó que la curiosidad por saber más sobre dicho modelo saliera a relucir a través de redes sociales.

¿Cuál es el auto que Shakira planea regalar y a cuánto asciende su costo?

De acuerdo con el portal de noticias Milenio, Shakira obsequiará un Lamborghini Urus S color morado con interiores blancos con verde neón. Este cuenta con un motor V8 de 666 CV, que acelera de 0 a 100 km/h en 3.5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 305 km/h, se lee en la página web de la marca.

El precio del lujoso vehículo deportivo ronda entre los $3,000,000 y $5,000,000 millones de pesos, es decir, alrededor de los $240,000 dólares.