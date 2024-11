Adamari López llena de ángeles su árbol por la próxima Navidad y así lo presume

La presentadora boricua Adamari López recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores detalles de la decoración de su árbol de Navidad para este 2024.

Tal y como sucede con otras celebridades, Ada recurrió a la asesoría de unos expertos en la materia para que ellos se hicieran cargo de la decoración del hogar que comparte con la pequeña Alaïa.

“Llegué a casa y me encontré que ya me montaron el árbol, o sea llegué y estaba todo listo. Miren qué belleza de árbol de Navidad me acaban de montar”, compartió emocionada la presentadora de ‘Desiguales’.

Su árbol, tal y como lo pudimos ver, no es del tradicional color verde y es porque ella así lo quiso, pues le gusta que el color blanco este presente en su árbol y este año no fue la excepción.

“Yo quería el árbol blanco otra vez y entonces le pusimos este dorado”, contó la también presentadora de ¿Quién Caerá?

Ada compartió que en esta ocasión quiso que su árbol estuviera inspirado en los ángeles y la creadora de la decoración explicó a detalle qué es lo que buscó con cada uno de los elementos que incluyó.

“Tenemos ese ángel bello con esas alas llenas de flores en el tope y tenemos esta cinta que son ángeles también. Todas las esferas son de vidrio, estas que tenemos aquí son alemanas pintadas a mano que son muy muy finas”, compartió la creadora del diseño, quien puso un ángel en la punta en lugar de una estrella.

Adamari López presume su árbol de Navidad (Adamari López/Instagram) Crédito: Adamari López/Instagram | Cortesía

Sigue leyendo:

Video: ’La Venenosa’ Sandoval decora su casa por Navidad con la ayuda de su hijita

Video: Myrka Dellanos iluminó su casa por Navidad con más de 1,500 luces

Jacky Bracamontes presume la blanca y elegante decoración de su mansión por Navidad

Marjorie de Sousa y el hijo que tuvo con Julián Gil ya decoraron su casa por Navidad