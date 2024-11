Horóscopo de Mhoni Vidente del 15 al 17 de noviembre de 2024

La famosa astróloga Mhoni Vidente lanza sus horóscopos del fin de semana donde le dice a tu signo del zodiaco cómo le irá y tener más suerte del 15 al 17 de noviembre de 2024.

Aries

Tres días de buena suerte en tu vida y sobre todo de reinventarse en el amor, recuerda que tu signo le hace mucho bien vivir una relación pareja y este fin de semana es el momento de vivir el amor en su plenitud.

Trata de pagar deudas de tu tarjeta de crédito para que no tengas problemas en tu futuro, ya no le platiques a nadie tus problemas recuerda que a muchos les da gusto que te vaya mal así trata de ser más discreto.

Eres muy carismático y eso hace que siempre estés invitado a muchos reuniones, trata de recordar amigo de Aries, no ser tan impulsivo en tu trabajo o escuela recuerda que él se enoja pierde trata o aprende a ser más consciente de lo que comentas o los demás.

Trata de salir el domingo a pasear o tomar aire fresco para tu energía positiva se multiplique, un amigo se está enamorando de ti es del signo Escorpio o Sagitario, trata de aclarar la situación y un jugar con los sentimientos de los demás.

Recuerda que tu signo es el líder y eso te hace siempre tener retos importantes en la vida así no digas que no a tu destino hay que enfrentarlo. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 21 y tu color es el verde trata de jugarlo el domingo.

Tauro

Viernes día de estar muy positivo y con toda la energía para salir adelante, recuerda que tu signo siempre va a estar luchando por ser el mejor en todo y sobre todo en el trabajo, así trata de tomar un curso los fines de semana y especializarte más en tu carrera universitaria.

Te invitan a salir de viaje para visitar a un familiar, trata de no enamorarte tanto si acabas de conocer a tu pareja, recuerda que la confianza se gana con el tiempo así que calma en tus relaciones amorosas.

Recuerda siempre escuchar los consejos de tus padres porque siempre ellos van a querer lo mejor para ti. Fin de semana de arreglar tu casa y compras muebles, recuerda arreglar todas las fugas de agua que tengas porque por allí si escapa la suerte.

En este fin de semana tendrás problemas con el estómago o intestino, recuerda que es tu punto débil y trata de no tomar tanto alcohol o picante. No prestes dinero aprende a decir que no, te viene un golpe de suerte este sábado con los números 05, 40 tu color es el rojo.

Géminis

Fin de semana de estar con muchas tareas pendientes de tu trabajo, recuerda que a tu signo le falta administración de tiempo y siempre se le carga todo lo que tenías que haber hecho antes, así calma y aprende a hacer tu trabajo en tu hora.

Cuídate de problemas de la garganta y anginas recuerda que tu punto débil trata de tomar mucho cítrico, tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 11, 23 tu color es el azul.

Un amor del pasado insiste en verte o tratar de volver del signo de Aries o Acuario, trata de platicar recuerda que todos cometemos errores y darnos otra oportunidad.

Va a ser un fin de semana de lo mejor en cuestión familiar y tendrás fiesta en tu casa, trata de ya no tomar en cuenta lo que dicen de ti, recuerda que tu singo es mágico y tiene la facultad de ser dos a la vez y eso te ayuda a tumbar malas energías. Domingo de salir a pasear y estar en compañía de tus seres queridos.

Cáncer

Fin de semana de muchos eventos y reuniones así trata de comprarte ropa para que veas de lo mejor, viernes de tener junto de trabajo para cambios de proyectos y te llega un dinero extra que no esperabas así que trata de estar pagando deudas del pasado.

Recuerda que en tu familiar tu eres el pilar por eso todos te buscan para pedirte un consejo o ayuda económica, eres el más encantador de todos los signos y por eso siempre te invitan a salir de viaje por tu compañía es muy grata así que tu trata de siempre decir que sí que es tu tiempo de divertirte.

Ten cuidado con las pérdidas en la calle; sé más precavido, tendrás un golpe de suerte en el amor y será con alguien del signo de Escorpio o Tauro que será muy compatible contigo.

Tus números de la suerte son 01, 28 tu color es el verde. Fin de semana de estar con muchas sorpresas agradables.

Leo

Viernes de estar en juntas de trabajo para cambios de puesto y nuevos proyectos, recuerda que este mes de noviembre siempre es complicado para tu signo en lo laboral así trata siempre estar de buen humor y resolver todos los problemas que se te presenten.

Recuerda que tu signo lo domina el siempre llamar la atención y ser el organizador de todos los eventos y eso a veces te atraes muchas energías negativas, así tu persona así que trata de usar mucho perfume para cortar todo eso y ponerse un listón rojo en tobillo izquierdo como protección.

Tendrás problemas de pareja por culpa de celos infundados trata de aclarar la situación, recibes una invitación a salir de viaje y compras un boleto de avión para el mes de diciembre, ten cuidado con los fraudes y checa bien lo que firmas.

Tendrás un golpe de suerte el domingo con los número 04, 33 tu color es el rojo, fin de semana de mucha pasión y amores fugaces.

Virgo

No te desanimes por lo que pásate esta semana, recuerda que todo lo que experimentas en tu vida es para un aprendizaje y seas mejor persona así trata de controlar tus nervios y avanzar en todo lo que tienes pensado de proyectos.

Viernes de estar recibiendo un reconocimiento económico y trata de ahorrar o invertir en tu persona, ten cuidado con los pleitos familiares y trata de tenerle más paciencia a tu pareja, recuerda que tu signo es muy explosivo.

Te invitan a ir de viaje o salir de paseo cerca de tu casa, te viene un golpe de suerte con los números 02, 33 tu color es el amarillo y va a ser el día domingo que va a ser el mejor día para ti.

Para los Virgo casados, embarazo en puerta. Cuídate de dolores de cabeza y cuello trata de seguir con tu ejercicio, tendrás una sorpresa amorosa en estos días con alguien del signo de Aries o Capricornio que va a ser muy compatible contigo.

Libra

Fin de semana de estar con buen animo y sentirte feliz, recuerda que siempre que pasas más tiempo con tu familia hace que tu energía positiva crezca.

Viernes de tener exámenes de tus estudios y en el trabajo juntas de última hora para cambios de proyectos. Te invitan a una boda o fiesta familiar así trata de comprarte ropa para que veas de lo mejor.

Ten cuidado con los chismes de tus amigos trata de no platicar nada personal, haces limpia de todo lo que está a tu alrededor para renovar tu energía, siempre das el mejor consejo a tu amigos y eso hace que estés rodeado de personas muy queridas.

Domingo de salir con tu pareja y familia de paseo, te viene un golpe de suerte con los números 28, 30 tu color es el naranja y recuerda agregar tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.

A los Libra solteros les vendrá un amor del signo de fuego que va a ser muy apasionado.

Escorpio

Fin de semana de celebrarte a lo grande con tus amigos y familia, recuerda que no siempre se cumpleaños y este el momento ideal para juntar a tus seres queridos, recibes regalos que no esperabas y también una invitación a salir de viaje recuerda que los mejores momentos son los que se vive con sus seres queridos.

Van a ser unos días de sentirte de lo más seguro y más firme en lo que quieres para tu futuro, sobre todo en cuestiones de tu pareja hablarás de estar muy enamorado.

En este viernes tendrás la oportunidad de recibir un dinero extra, sigue con el ejercicio que ya te estás viendo de lo mejor, recuerda que tu signo es muy bueno para que su condición física y te mantenga más saludable.

Ten cuidado con los chismes de tu exparejas, trata de dejar todo en paz y pedirle lo que te deben en cuestiones de dinero.

Trata de estar al pendiente de tu familia porque va a estar alguien enfermito. Domingo de realizar varios trabajos de tu casa , tendrás un golpe de suerte con los números 19, 88 tu color es el azul.

Sagitario

Fin de semana de tener muchos compromisos familiares y te invitan a salir de viaje tu familia, trata de ir para que te quites el estrés, recuerda que no todo es trabajo que también necesitas divertirte.

Te dan un dinero extra en este día y recibes el aguinaldo. Trata de ya dejar a un lado la comida en exceso, recuerda que la gordura es tu punto débil así a mantener una dieta más saludable y hacer ejercicio.

Ten cuidado con los robos y perdidas trata de ser más desconfiado en las calles, a los Sagitarios casados tendrán la sorpresa de un embarazo.

Un amigo del signo del agua te va a traicionar ten cuidado y trata de hablar con esa persona y dejar todo en paz por eso no es bueno prestar dinero.

Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 03, 46 tu color es el verde. Extrañas un amor de fuera trata de buscarlo y hablar más para que ese sentimiento no se vaya.

Capricornio

Fin de semana de estar arreglando situaciones de papelería y todo lo referente en cuestión de tus estudios, recuerda que siempre tienes que tener todo en orden.

Viernes de estar con muchas tareas pendientes de tu trabajo y recibes el reconocimiento de un dinero que te hará muy feliz, trata de pagar deudas de tu tarjeta de crédito.

Un amor del signo de Aries o Virgo te va a estar buscando para salirse de paseo y hablar de formalidad. Sábado día de estar con mucha suerte en todo lo relacionado a juegos de azar con los números 20, 30 y tu color es el naranja y trata de combinarlo con tu fecha de nacimiento.

Trámites de un crédito para comprar ropa y recuerda que solo comprar lo que necesites y tratar de seguir ahorrando.

Sabrás de una operación de un familiar, recuerda que tu signo es muy intenso y siempre quiere todo muy rápido, trata de darte tiempo en cuestiones personales. Te regalan una mascota que te va a dar mucha felicidad.

Acuario

Viernes día de mucho trabajo en tu oficina y estar realizando unos cierres de contratos, recuerda que es uno de tus mejores etapas en lo laboral así trata de aprovechar toda esa buena energía que está a tu alrededor.

Mandas arreglar tu carro y decides limpiarlo bien de todo recuerda que a los acuarios les encanta todo lo relacionado al ramo automotriz por eso te recomiendo poner un negocio de ese tipo.

Una amiga te busca para pedirte un consejo o salir en cuestiones amorosas, te compras ropa y cambias de look que siempre el Acuario aprovecha las ofertas.

Recibes la invitación de salir de viaje al extranjero en estos días, trata de seguir con el ejercicio o la dieta que ya todo mundo nota tu mejoría.

Tendrás un golpe de suerte con los números 03,15 tu color es el naranja, recuerda que los problemas familiares se resuelven en su momento, no antes para que vivas estresado.

Piscis

Fin de semana de estar con nuevas oportunidades de estar en una relación de pareja, recuerda que el mejor momento de Piscis es vivir en compañía. Viernes de recibir un dinero extra por cuestión de aguinaldo o comisiones, trata de invertirlo en tu persona como comprar ropa y zapatos.

Ya no pienses tanto, trata de relajarte y dejar que las cosas fluyan con más naturalidad, sobre todo en lo familiar.

Un amor del signo de Cáncer o Libra te estará buscando para volver, tu trata de darte tiempo en el amor y escoger la mejor persona ideal.

Va a ser un fin de semana muy largo y lleno de actividades, recuerda solo darte tiempo en todo lo que tengas planeado.

Te buscan para invitarte a salir de viaje con tu familia en fin de año, te viene un golpe de suerte este domingo con los números 08, 77, tu color es el amarillo.

Preparas un cambio de casa en estos días, mandas arreglar un reloj de pulso que te gusta mucho, recuerda que tus padres necesitan de tu apoyo y es el momento de brindárselo. Días de felicidad plena para tu signo.

