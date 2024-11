Movember: el movimiento de bigotes para mejorar la salud de los hombres

Cada mes de noviembre, René Martínez se deja crecer el bigote como una forma de hacer conciencia sobre la importancia de que los hombres cuiden su salud.

“Los hombres latinos no queremos ir al doctor. No queremos hablar de las cosas duras. Mi papá murió a los 59 años de un ataque al corazón que pudo prevenirse, si se hubiera cuidado. Lo importante para él era cuidar a la familia, no cuidarse él”, dice René.

Pero no fue hasta que se unió a Movember hace 15 años, que tomó en serio su salud, y lo hizo para honrar la memoria de su padre.

“Antes no me cuidaba. Al empezar a ir al doctor, descubrieron que yo también tenía algunos problemas de corazón hereditarios, y pasó lo mismo con mi hermano, quien ya está tomando medicamentos”.

Movember se enfoca en programas deportivos. (Cortesía Movember)

Movember es una organización a nivel mundial que ayuda a recaudar fondos para prevenir el cáncer de próstata, el cáncer testicular y el suicidio.

“Se creó en Australia, el 1 de noviembre de 2003 para sacar fondos para invertir en proyectos de salud para los hombres”, dice Joseph Pineda, vocero de Movember en Los Ángeles.

Dos amigos (Travis Garone y Luke Slattery) se reunieron para tomar una cerveza tranquilamente en Melbourne, Australia, y ahí entre ellos nació la idea que dio origen a Movember.

El bigote casi había desaparecido de las tendencias de moda, pero encontraron a 30 hombres dispuestos a aceptar el reto de dejárselo crecer.

“Movember nació ante la preocupación de que los hombres en promedio viven cinco años menos que las mujeres; el suicidio afecta más a los hombres, cada minuto perdemos a un hombre a causa del suicidio, y dos de cada tres suicidios son de hombres”

Añade que cada año, a más de 236,600 hombres se les diagnostica cáncer de próstata, y más de 33,360 hombres mueren cada año por cáncer de próstata.

El nombre de Movember, viene porque nació un primero de noviembre, pero la N fue cambiada por M, porque en Australia, al bigote se le dice en inglés “mo”. Por tanto, Movember miró al bigote como un símbolo para mejorar la salud masculina.

También, dice Joseph, es para llamar la atención e iniciar conversaciones importantes sobre la salud de los varones.

René, quien es recaudador de fondos de Movember dice que usa este movimiento para hablar a la gente sobre la importancia de ir al doctor, al menos cada año, a hacerse una revisión completa.

“El papá es el líder de la familia, y si los hijos ven que se está cuidando, van a ver que el cuidado de salud es algo importante”.

Joseph agrega que trabajan para cambiar las normas sociales, sobre lo que significa ser un hombre.

“Siempre abogamos por hombres saludables, porque eso significa comunidades saludables”.

Y platica que usualmente los hombres no quieren ir al doctor.

“Se excusan diciendo, ‘lo voy hacer después, no se preocupen’. No les gustan que les digan que hagan, y crecemos escuchando decir que los hombres no lloran”.

René Martínez toma conciencia de su salud al unirse a Movember. (Cortesía Movember)

René interviene para decir que los hombres suelen no hablar de sus problemas. “Es más fácil hacer chistes y quedarse con todo adentro. Por eso uno de los programas de Movember es hablar sobre las dificultades de la vida, lo bueno, lo malo, lo feo. Yo tengo mi propio círculo de hombres en los que hablamos de todo”.

Joseph dice que a partir de la creación de Movember en 2003 han recaudado 1.6 billones de dólares australianos que han servido para financiar 1,300 proyectos para la salud masculina en todo el mundo.

“En noviembre realizamos la campaña más grande de fondos”, precisa.

Y explica que los programas los realizan asociados con organizaciones comunitarias.

“En Hawaii llevamos a cabo un programa para enseñar a los jóvenes a arreglar bicicletas; yenseñamos el poder del deporte en los jóvenes en Chicago”.

Observa que se enfocan mucho en el deporte y trabajan para implementar programas de soccer, basquetbol y beisbol.

“También tenemos profesionales que van a dar pláticas a las escuelas; y doctores que nos ayudan a diseminar la información. Estamos por anunciar un programa de salud mental enfocado en los deportistas de las universidades”.

Y precisa que son la única organización en el mundo enfocada exclusivamente en el bienestar del hombre.

“El mayor resultado que hemos visto a lo largo de estos 20 años, es que estamos logrando que los hombres vivan vidas más sanas y largas”.

Movember que inició como un movimiento en favor de la salud masculina, y empezó con 30 hermanos con bigote, ahora cuenta con más de 6 millones.

Para conocer más de este movimiento, visita Movember.com