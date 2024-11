Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 15 al 17 de noviembre

La cinta que sigue la aventura de un cómico dúo, compuesto por Dwayne “The Rock Johnson y Chris Evans, que tiene la misión de salvar la Nochebuena cuando un villano secuestra a Santa Claus en el Polo Norte: “Red One”. Una de las películas más premiadas de la temporada de festivales, protagonizada por Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Selena Gómez: “Emilia Pérez”. La serie que marca el regreso de Alfonso Cuarón y que cuenta la historia de una reconocida periodista en Londres (Cate Blanchett): “Disclaimer”. Y la serie de suspenso que sigue a Alex Cross (Aldis Hodge), un condecorado detective de homicidios y psicólogo forense de Washington D.C. que se enfrenta a un asesino en serie que deja cadáveres esparcidos por la ciudad: “Cross”.

Red One

Chris Evans y Dwayne Johnson en “Red One”. Crédito: Amazon MGM Studios | Cortesía

El primer gran estreno comercial de esta Navidad llega hoy a los cines de la mano de Dwayne “The Rock Johnson y Chris Evans. Las dos estrellas del cine de acción forman en “Red One” una cómica pareja que tendrá la misión de salvar la Nochebuena cuando un villano secuestra a Santa Claus (interpretado por J.K. Simmons) en su factoría del Polo Norte. The Rock es un E.L.F. (no un elfo cualquiera, sino un operativo Extremadamente Grande y Formidable) con la responsabilidad de proteger a Santa. Chris Evans es el mejor rastreador de personas del mundo… y un adulto que no cree en la Navidad desde que era niño. Cuando un cliente anónimo le pide que rastree un movimiento sísmico extraño en el Polo Norte, no es consciente de que las coordenadas que venderá al oscuro comprador servirán para secuestrar a Red One (aka Santa). Dos horas de acción y risas con mensaje positivo para toda la familia.

Emilia Pérez

Ya está en Netflix una de las películas más premiadas de la temporada de festivales, “Emilia Pérez”. Esta comedia nos presenta a Rita (Zoe Saldaña) una abogada de un gran bufete que un día recibe una oferta inesperada: ayudar al temido jefe de un cartel a retirarse y desaparecer para siempre convirtiéndose en la mujer que ella siempre ha soñado ser: Emilia Pérez (la actriz trans española Karla Sofía Gascón). En el elenco también aparecen Selena Gómez, Adriana Paz y Édgar Ramírez.

Disclaimer

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón estrena la serie “Disclaimer”. Crédito: Apple TV+ | Cortesía

Alfonso Cuarón no había dirigido desde “Roma” (2018). Ahora el aclamado cineasta mexicano estrena la miniserie de 7 episodios “Disclaimer”, que ya se puede ver en Apple TV+. Con una original estructura de continuos flashbacks y dos narradores diferentes, cuenta la historia de una reconocida periodista en Londres (Cate Blanchett) a quien de pronto acechan los fantasmas del pasado cuando recibe un libro que detalla con otros nombres el episodio más oscura de su vida. Con Kevin Kline y Sacha Baron Cohen.

Cross

Aldis Hodge como “Alex Cross” e Isaiah Mustafa como “John Sampson” en “Cross”. Crédito: Keri Anderson/Prime Video | Cortesía

Prime Video acaba de estrenar esta serie de suspenso que sigue a Alex Cross (Aldis Hodge), un condecorado detective de homicidios y psicólogo forense de Washington D.C. que se enfrenta a un asesino en serie que deja cadáveres esparcidos por la ciudad. Mientras Alex y su compañero, John Sampson (Isaiah Mustafa), buscan al criminal, aparece una misteriosa amenaza del pasado de Cross que amenaza destruir a su familia, su carrera y su vida.

The Stanford Prison Experiment: Unlocking the Truth

En 1971 un profesor universitario llevó a cabo un experimento psicológico en el que encerró a un grupo de estudiantes una semana en una “cárcel” en la que unos eran presos y otros guardas. Esta serie documental de National Geographic revisita 50 años lo que pasó realmente