Tienes pocos días para reclamar $2,500 de Cash App: qué hacer

Si eres usuario de Cash App o Cash App Investing, tienes pocos días para reclamar hasta $2,500 dólares como parte de un acuerdo de compensación relacionado con un caso de negligencia y violaciones de seguridad que afectó a millones de usuarios.

En agosto de este año, la aplicación de pago Cash App llegó a un acuerdo de $15 millones de dólares para resolver una demanda colectiva por violación de datos y seguridad en el servicio. Esta situación surgió después de que un exempleado de la empresa accediera a datos sensibles de las cuentas de los usuarios sin autorización, a pesar de ya no estar empleado por la compañía. En total, más de 8.2 millones de usuarios fueron informados sobre el incidente.

El caso ha puesto de manifiesto las responsabilidades de las empresas sobre la protección de los datos y la privacidad de sus usuarios. Los consumidores tienen derecho a tomar acciones legales cuando las empresas no cumplen con los términos de sus servicios o cuando sus datos personales se ven comprometidos.

Se estima que cada cliente elegible podría recibir más de $2,500 dólares. Sin embargo, las cantidades pueden variar dependiendo de la cantidad de personas que presenten una reclamación y de las pérdidas documentadas por cada usuario.

Para ser elegible para recibir un pago como parte de la compensación, debes cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, es necesario que hayas sido usuario de Cash App o Cash App Investing.

Además, tu cuenta debe haber sido accedida sin tu permiso y debe haber experimentado retiros o transferencias fraudulentas entre el 23 de agosto de 2018 y el 20 de agosto de 2024.

Este acuerdo tiene como objetivo ayudar a cubrir las pérdidas que los usuarios hayan experimentado de forma directa durante el período mencionado. Si fuiste víctima de este acceso no autorizado, puedes presentar una reclamación para recibir un reembolso por las pérdidas que hayan quedado registradas durante el periodo mencionado.

Para reclamar tu parte del acuerdo, necesitarás demostrar que tu cuenta fue accedida sin tu autorización. Esto puede hacerse mediante la presentación de una notificación o un informe policial que respalde tu reclamo. Puedes iniciar tu proceso de reclamación en línea, a través del sitio a cargo del acuerdo.

La fecha límite para presentar tu reclamación es el 18 de noviembre de 2024 a las 7:59 p.m. (ET). Después de esa fecha, ya no será posible acceder a la compensación de $15 millones de dólares destinada a los usuarios afectados por el acceso no autorizado a sus cuentas.

Si crees que eres uno de los afectados, no dejes pasar esta oportunidad de reclamar el dinero que te corresponde.

Para obtener más detalles sobre cómo presentar tu reclamación, puedes visitar el sitio web oficial dedicado a este acuerdo. Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de los pagos, el proceso de presentación de reclamaciones sigue abierto hasta la fecha límite.

