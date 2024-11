¿Por qué Alejandra Guzmán acusa a Ninel Conde de robo? Ninel exige una disculpa pública

La tensión entre Ninel Conde y Alejandra Guzmán alcanzó un nuevo nivel. La cantante mexicana Ninel Conde se defendió de las acusaciones lanzadas por la rockera, quien la tildó de ladrona y vinculó con su exesposo, Larry Ramos, un hombre buscado por el FBI por fraude.

A pesar de los duros señalamientos, Ninel ha dejado claro que no tiene intención de entrar en una guerra de declaraciones públicas, pero exigió respeto y defendió su integridad.

En una reciente entrevista para el programa ‘En Casa con Telemundo’, Ninel respondió de manera serena, pero firme a los comentarios de Guzmán.

“No me gusta engancharme con controversias ni con dimes y diretes, pero si ella quiere, que presente las pruebas a las autoridades. Si no, entonces son solo declaraciones infundadas”, declaró.

Conde enfatizó que las acusaciones de Guzmán carecen de fundamento y, además, dejó claro que considera que la rockera le debe una disculpa pública.

“Yo creo que merezco una disculpa”, expresó, dejando en claro que no tolerará el ataque a su reputación sin justificación.

Ninel Conde dice que Guzmán atraviesa una “condición”

Aunque Ninel se mostró firme en su defensa, también aprovechó la ocasión para mostrar comprensión hacia la situación de su colega. En un gesto de empatía, la cantante comentó que entiende que Alejandra Guzmán podría estar atravesando por una “condición”, aunque no dio detalles específicos sobre a qué se refería.

“Entiendo su condición, también como sociedad, debemos apoyar ese tipo de condiciones, de ella y de todas las personas que tengan esa vulnerabilidad”, afirmó Conde, dejando entrever una postura.

Además de hablar sobre su enfrentamiento con Guzmán, Ninel Conde aprovechó la entrevista para compartir detalles sobre su vida personal, la cual, según dijo, aprendió a cuidar mucho más en los últimos años.

Tras vivir un período de intensa exposición mediática debido a su separación del padre de su hijo, Giovanni Medina, y su posterior matrimonio con Larry Ramos, quien está prófugo de la justicia, la cantante explicó que ahora prefiere mantener su vida privada lejos de los reflectores.

"Tengo una vida privada que ahora sí privada. Trato de que sea, y es algo que estoy disfrutando mucho porque es algo que intento cuidar". Ninel Conde

La rivalidad entre ambas artistas se avivó recientemente cuando Alejandra Guzmán, en tono sarcástico, se refirió a los retoques estéticos de Ninel Conde, insinuando que la cantante había gastado grandes sumas de dinero en cirugía estética.

“Ay, Ale, mucho dinero entonces se lo tiene que gastar, pero que Dios la bendiga a ella y su cara, porque la va a pagar el karma… es el karma”, declaró Guzmán, provocando una respuesta inmediata de Conde.

Además, en un encuentro con los medios, Alejandra Guzmán hizo referencia a Larry Ramos, insinuando que Ninel sabe dónde se encuentra el empresario. “No me arrepiento de nada. ¿Cómo me voy a arrepentir si al final ella sabe dónde anda Larry?”, comentó Guzmán, dejando claro que el tema de su exesposo sigue siendo un punto sensible en su relación con Conde.

Ninel Conde ha negado en varias ocasiones estar involucrada en la fuga de Larry Ramos, quien está acusado de defraudar a diversas personas por un total de 21 millones de dólares. En 2021, la cantante aseguró que no sabía la ubicación de su exesposo, y sus abogados también desmintieron cualquier participación en su huida.

Por su parte, Alejandra Guzmán acusa a Ramos de un fraude de 4 millones de dólares, ya que, según la versión de la rockera, ella fue engañada por el colombiano, quien le prometió grandes ganancias y no cumplió con su palabra.

Seguir leyendo: