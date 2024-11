Personas Trans vuelven a nacer al cambiar de nombre

A Gizelle Cristina Rincón, la vida le dio un giro completo, cuando logró que el Consulado de México en Los Ángeles le reconociera su identidad de género al expedirle una nueva acta de nacimiento con su nombre de mujer.

“Cuando me dieron el acta de nacimiento, casi me pongo a llorar. No lloré porque había mucha gente. Fue una emoción tan grande. ¡Ay Diosito! ¡gracias! ¡gracias! Sentía que Gizelle había nacido otra vez, con el nombre que yo siempre había querido”, dice Gizelle completamente emocionada al recordar que en marzo de 2023 cambió su nombre masculino a uno femenino, algo que desde niña añoraba.

El Consulado General de México en Los Ángeles ha expedido casi 200 actas de nacimiento a personas transgénero.

Gizelle nació en Tehuacán, Puebla. Emigró a Los Ángeles en 2008.

“Emigré como hombre pero yo me vestía y me sentía mujer. En México, mis padres me habían puesto como mi abuelo, pero desde niña, no me gustaba ese nombre. Aunque yo salí igualita al modo de mi abuelo”.

Gizelle Cristina Rascón junto a Fernando López Vargas, cónsul de registro civil del Consulado de México en Los Ángeles y Mía Pérez de Bienestar.

Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Ya en Estados Unidos, en 2011 fue a la corte para cambiarse de nombre.

“Decidí ponerme Gizelle Cristina. Cristina porque mi mamá me decía Cristi, y cuando andaba en el ambiente en México, me decían Ana Cristina. Así se llama la hija del expresidente Vicente Fox que calzaba con botas, y yo siempre andaba con botas”.

Dice que cuando el juez estadounidense, le preguntó por qué se quería cambiar de nombre, le contestó que porque su nombre no correspondía a como ella se veía.

“Fue difícil durante mucho tiempo, porque aunque yo siempre he sido femenina, me llamaban con un nombre con el que yo no me identificaba. A veces le pedía a la gente, que mejor, me hablaran por mi apellido, pero hay personas que quieren hacer daño e insistían en llamarme por quien yo no era”.

Fue a través de la organización Bienestar Human Services que se enteró que podía cambiar su nombre también bajo las leyes mexicanas.

“En marzo de 2023, obtuve una nueva acta de nacimiento y un pasaporte mexicano con mi nombre de mujer”.

Ya con todos sus papeles bajo su identidad de Gizelle Cristina, dice que se siente tranquila y feliz.

“Me siento más segura de lo que soy”.

Mía Pérez, gerente de proyectos del programa de Seguridad de Bienestar es quien apoya a las personas trans en su proceso de cambio de nombre.

“El primer requisito es que tienen que ser mexicanas porque desafortunadamente no tenemos esos mismos beneficios con otros consulados”, dice.

Aclara que es muy importante preguntar a quienes desean cambiar su nombre, si no tienen alguna herencia en México, ya que al hacer el cambio, se le va a dificultar obtenerla; y si no tienen ningún pendiente con ese tipo de trámites legales que les pueda presentar un conflicto en el futuro, proceden a llenar una aplicación.

“Es una aplicación para el cambio de nombre y de género, que nos ha dado el Consulado de México en Los Ángeles, y que yo les ayudo a llenar”.

Precisa que una vez que el Consulado General de México revisa la solicitud, deben presentarse en la sede diplomática para iniciar el trámite.

“Nosotros hemos mandado más de 100 personas trans al Consulado; y muchas veces antes de ir, nos preguntan preocupadas si las van a tratar bien; hasta ahora no hemos tenido ninguna queja, el trato ha sido muy bueno”.

Gizelle Cristina Rincón vuelve a nacer con el cambio de nombre. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Mia dice que casi todas las personas trans que han acudido al consulado mexicano a obtener su acta de nacimiento que reconoce su género y les da un cambio de nombre, llaman a Bienestar después para dar las gracias porque les dieron un buen servicio.

“Debo reconocer al Consulado de México en Los Ángeles, porque prepararon y capacitaron muy bien al personal para que atienda con mucho respeto a las personas trans cuando acuden al cambio de nombre”.

Dice que en el pasado cuando iban a hacer algún trámite, les hacían quitarle el maquillaje y hasta las pestañas, haciéndolas pasar por un trago amargo.

Fernando López Vargas, cónsul de registro civil y visas del Consulado General de México en Los Ángeles, precisa que en enero de 2021 se comenzaron a dar cambios de nombre a partir de que se aprobaron los lineamientos para la expedición de actas de nacimiento con reconocimiento de identidad de género.

“Los consulados tuvieron entonces facultades para reconocer la identidad de género y realizar el cambio de nombre. A la fecha con casi 200 actas de cambio de género y nombre, somos el consulado en el país que más actas ha expedido”.

Dice que lo mejor de todo es que el proceso no tiene ningún costo y se hace todo en un par de días.

“Usualmente la cita se les da los jueves en la oficina del registro civil del consulado; y al día siguiente, les entregamos la copia certificada de su acta de nacimiento con su nuevo nombre; en ese mismo momento, pueden pasar a sacar su pasaporte, su matrícula consular y su credencial de elector”.

Así que ese mismo día salen con su acta de nacimiento, pasaporte y matrícula consular con su identidad de género reconocida; y la tarjeta de elector les llega en tres meses a su casa.

“La primera acta es completamente gratuita, las copias sucesivas que quieran obtener tienen un costo de 19 dólares. Lo único que se cobra es el pasaporte y la matrícula consular”.

Aclara que los requisitos que deben presentar para el reconocimiento de género son el acta de nacimiento primigenia que les sacaron sus padres siendo niños, y una identificación oficial en donde aparezca su nombre tal y como viene en la partida de nacimiento original.

“Para hacer el proceso también les pedimos dos testigos, pero no es necesario que los lleven porque nosotros los podemos proporcionar en el Consulado de México en Los Ángeles”.

Una vez que se extiende el acta de reconocimiento de identidad de género, el acta original se manda a México para notificar al registro civil que la expidió.

“Al final, no queda ningún registro del cambio de identidad; y la nueva acta aparece como si fuera la original”.

El cónsul López Vargas dice que para las personas trans que están en proceso de ajustar su estatus de migración, se les pide consultar a su abogado de migración para ver qué soluciones les pueden dar.

“La recomendación que nosotros le damos, y que muchos abogados también ofrecen, es que las personas trans hagan primero el cambio de nombre y presenten sus papeles para ajustar su estatus migratorio con la nueva identidad. Muchas veces hay un gran problema cuando empiezas como Juan Pérez en Migración, y luego quieres presentar otra documentación como Juanita Pérez”, dice Mia.

El cónsul del Registro Civil dice que invariablemente las personas trans expresan al hacer el cambio de nombre, que lograrlo les ha cambiado la vida.

“Nos dicen que han vuelto a nacer, que ya no van a tener que pasar vergüenzas. Es incómodo que vayan al aeropuerto o al hospital, y sus nombres no coinciden como se sienten”.

A fin de hacer el proceso más suave, dice que en el Consulado de México en Los Ángeles han dado mucha capacitación al personal y a los guardias de seguridad. “Se les recibe y se les trata con respeto”.

Observa que la mayoría de las personas que acuden a cambiar su nombres son enviadas por Bienestar.

“Son personas trans entre los 35 y 45 años. La mayoría son mujeres tras, y hemos tenido unos seis que cambian su identidad de mujer sisgenero a hombre transgenero”.

Mia recuerda que Bienestar esta ahí para apoyar a las personas trans que quieran hacer oficial su cambio de nombre e identidad con el apoyo del Consulado de México en Los Ángeles.

“No tienen que hacer cita. Pueden acudir directamente a nuestros centros.

“Yo estoy en Bienestar del 4955 Sunset Blvd de Los Ángeles, 90027”.

Agrega que todas aquellas personas que han hecho el cambio de identidad de género se sienten felices.

“Me dicen, por ejemplo, cosas como ‘ahora sí soy Juanita Pérez aquí y en el mundo. Muchas en cuanto reciben sus pasaportes, se van de viaje a México porque quieren entrar como mujeres mexicanas con su nombre de acuerdo a su identidad de género”.