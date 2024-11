8 artículos que no deberías comprar nunca en Walmart, según expertos

La marca Great Value de Walmart es la alternativa más económica a las marcas originales en una extensa variedad de productos. ¿Quieres pilas? Hay de Great Value. ¿Quieres mermelada? Walmart lo tiene en su marca. Sin embargo, aunque te brinda una gran opción de ahorro, es posible que los dólares que se queden en tu bolsillo no valgan tanto la pena por la calidad del producto que recibes. Aquí te traemos 8 artículos que no deberías comprar nunca en Walmart, según lo que han mencionado algunos expertos.

1. Miel de maple Great Value

La miel de maple de Great Value, incluye jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, trazas de leche, huevos y anchoas. Asimismo, Great Value cuenta con su jarabe de arce puro, pero más costoso.

Lo más lamentable en ambos casos es que pagas mucho por lo que contiene. El jarabe de arce puro cuesta $7.98 dólares por una botella de 12.5 onzas o 63.8 centavos por onza líquida. Si bien en la versión normal pagarías $2.36 dólares por 24 onzas, o 9.8 centavos por onza líquida, es menos saludable.

Según expertos, ninguna de las compras en Walmart vale la pena. Puedes conseguir el mismo tamaño de jarabe de arce puro en Aldi por $6.05 dólares.

2. Extracto de vainilla puro Great Value

No hay mayor experto que un panadero para responder esto. Muchos dirían que el extracto de vainilla puro es caro. Y Walmart no es la excepción.

El extracto de vainilla puro de Great Value cuesta $2.86 dólares por onza líquida. No es barata. En Costco, puedes encontrar más por tu dinero, ya que la misma cantidad te cuesta $1.06 dólares.

3. Mantequilla de maní Great Value

Y ya que estamos hablando de pan, la mantequilla de maní es un gran acompañante. Lamentablemente, el de la marca Great Value de Walmart está repleta de azúcar, aceite vegetal y otros ingredientes innecesarios. En pocas palabras, no es saludable.

Es más, podrías hacer tu propia mantequilla de maní más natural en casa, con sal y maní en un procesador de alimentos.

4. Fresas en rodajas con azúcar Great Value

No nos extendamos: agregar azúcar a una fruta que ya es de por sí dulce, puede ser demasiado para el de cualquier organismo. Y lo que lo hace peor: es probable que ni siquiera ahorres dinero, ya que el costo por onza de fresas frescas en la sección de frutas y verduras es más barato.

5. Puré de manzana y canela Great Value

Esta es otra versión de alimento de Great Value en la que la opción más saludable es más cara. Un paquete de seis envases de 4 onzas de puré de manzana con canela Great Value tiene 20 gramos de azúcar por porción, en comparación con solo 11 gramos por cada porción de la versión orgánica sin canela.

El puré de manzana con canela de Great Value cuesta $2.24 dólares, mientras que la opción sin azúcar, el puré de manzana orgánico de Great Value, cuesta $3.82 dólares.

6. Frutas enlatadas Great Value

A diferencia de las alternativas anteriores, las frutas enlatadas generan opiniones ambivalentes. Puede tener sentido pagar más, si no vas a consumirlos de manera inmediata. Sin embargo, pueden tener edulcorantes o estar envasados en almíbar ligero o espeso.

En cambio, los productos frescos siempre serán más saludables y una mejor opción si los consumen pronto o tienes una familia que los disfrute.

7. Pizza congelada Great Value

A pesar de lo que nos pudieran hacer creer, la pizza congelada de Walmart no es tan económica. La pizza congelada de pepperoni con masa fina de Great Value se vende a 27.1 centavos la onza, mientras que la versión de Jack’s de la misma pizza cuesta 26.8 centavos la onza.

8. Camarones congelados Great Value

En esta último producto del listado, Costco vuelve a superar a Walmart en su relación precio-calidad. Ambas tiendas ofrecen camarones congelados pelados con cola bajo sus marcas propias. Sin embargo, la versión Kirkland Signature de Costco cuesta 51 centavos la onza, mientras que los camarones congelados Great Value cuestan 55.3 centavos la onza.

También te puede interesar: