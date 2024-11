Cristiano Ronaldo sobre su retiro: “Puede ser en uno o dos años, ya veremos”

Cristiano Ronaldo no baja el ritmo y después de sus dos goles en la goleada de la Selección de Portugal sobre Polonia (5-1) por la UEFA Nations League el astro luso dejó claro que de momento no tiene en mente la posibilidad del retiro aunque reconoce que está cada vez más cerca.

“Mi retiro es algo que pasará, puede ser en uno o en dos años. Realmente no lo sé, pero ya veremos”, comentó CR7 quien alcanzó la cifra de los 910 goles de por vida con los dos tantos convertidos el viernes uno de ellos de chilena con lo que desató la emoción de lo aficionados en Porto.

La Selección de Portugal ya tiene asegurado cerrar como líder indiscutible del Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League en una competición en la que Cristiano Ronaldo se ha colocado de momento como máximo artillero gracias a sus cinco goles en igual cantidad de partidos disputados.

View this post on Instagram A post shared by Fabrizio Romano (@fabriziorom) Algunas de las declaraciones de Cristiano Ronaldo después de lo que fue la contundente victoria conseguida por la Selección de Portugal ante Polonia por la UEFA Nations League.

Es por eso que el astro del fútbol mundial de 39 años todavía se siente útil tanto para su selección como a nivel de clubes con el Al-Nassr de Arabia Saudita razón por la cual por ahora no tiene contemplada la idea de colgar lo botines.

“No estoy pensando en el retiro, simplemente estoy disfrutando del fútbol. Voy a cumplir 40 años y todavía sigo disfrutando del juego. Cuando no sea así daré un paso al costado y reconocerá que ya no es para mí”, prosiguió el delantero lusitano que sólo piensa en seguir consiguiendo buenos resultados.

“Por ahora sigo luchando para conseguir victorias. Me encanta jugar, realmente lo estoy disfrutando así que más adelante veremos sobre el retiro”, comentó el capitán del combinado portugués está viviendo un gran momento después de lo que fue el fracaso en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Cristiano Ronaldo celebrando una de sus anotaciones durante la contundente goleada conseguida por Portugal sobre Polonia el viernes en la UEFA Nations League. Crédito: JOSE COELHO | EFE

Y a tal punto Cristiano Ronaldo sigue sumando buenos resultados que con el triunfo ante los polacos el astro luso se convirtió en el jugador que más victorias ha cosechado a nivel de selecciones. Con la del viernes llegó a 132 en su carrera dejando atrás al central español Sergio Ramos (131).

La marca de los 1,000 goles no es su prioridad

Otro aspecto que tocó Cristiano Ronaldo luego de la goleada de Portugal sobre Polonia es en poder alcanzar la impresionante cifra de los 1,000 goles en su carrera después de haber alcanzado los 910 con su doblete del viernes en la UEFA Nations League.

El capitán portugués si bien ha demostrado a lo largo de su carrera su hambre de éxito y en no rendirse ante los retos asegura que la meta del millar de goles no es algo que le quite el sueño o que sea un objetivo que se haya trazado en esa recta final de su espectacular carrera.

“La marca de los 1,000 goles en mi carrera sería algo muy bonito de conseguir, pero no, no es algo en lo que esté enfocado en conseguir”, cerró ‘El Bicho’.

