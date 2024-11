Podrías perder importante aviso del Seguro Social: lo que debes hacer

Si eres beneficiario del Seguro Social, debes estar atento a un cambio importante que se avecina. En octubre, la Administración del Seguro Social (SSA) anunció un aumento en el ajuste por costo de vida (COLA) para el año 2025. Los beneficiarios verán un aumento del 2.5% en sus pagos del próximo año. Sin embargo, hay un tema: si no te registras para recibir tu notificación de este ajuste de manera electrónica, podrías perder el aviso que te corresponde.

Cada año, la SSA envía notificaciones en papel a los beneficiarios para informarles sobre el monto actualizado de sus pagos, una vez aplicado el ajuste por costo de vida. Estas notificaciones serán enviadas durante el mes de diciembre.

No obstante, si prefieres ver tu nuevo pago pronto y de manera más rápida, debes actuar antes del 20 de noviembre para registrarte en el servicio en línea de la SSA.

A lo largo de los años, la Administración del Seguro Social (SSA) se ha apoyado de varias herramientas en línea para facilitar el acceso a la información de los beneficiarios actuales y futuros. Es conocida la cuenta My Social Security (Mi Seguro Social). Durante todo este tiempo, este servicio no solo te ha ayudado a tener noticias sobre el ajuste por costo de vida anual (COLA), también te ha permitido realizar múltiples trámites y gestiones relacionadas con tu cuenta de beneficios.

Sin embargo, en los últimos meses, la SSA informó que todos los beneficiarios y trabajadores con cuenta My Social Security deberían cambiar a una sesión Login.gov.

Si deseas recibir la notificación del ajuste por costo de vida de 2025 de forma electrónica antes que nadie, deberás registrarte en el servicio en línea antes del 20 de noviembre.

La SSA ha advertido que si no lo haces antes de esa fecha, solo recibirás tu aviso en formato papel para diciembre, lo que podría retrasar el proceso y dificultar el seguimiento de tu pago actualizado.

El servicio en línea Login.gov es completamente gratuito y ofrece una serie de herramientas útiles, tal como sucedía con la cuenta My Social Security. Por ejemplo, puedes gestionar tus beneficios actuales o, si aún no has comenzado a recibirlos, estimar tus futuros pagos. Además, te permite verificar el estado de tu solicitud de beneficios, ajustar la información de tu cuenta y obtener el formulario 1099 para la declaración de impuestos. Incluso puedes solicitar un reemplazo de tu tarjeta del Seguro Social a través de este servicio.

Si ya estás registrado en el servicio en línea, pero tienes dificultades para acceder a tu cuenta, la SSA ofrece asistencia a través de su centro de atención. Puedes comunicarte con el servicio de soporte de lunes a viernes, entre las 8 a.m. y las 7 p.m. hora del este, llamando al 1-800-772-1213. Al llamar, solo debes decir “Help Desk” en el mensaje de voz y recibirás ayuda para resolver cualquier inconveniente.

Es importante recordar que, si te registraste en el servicio en línea antes del 18 de septiembre de 2021, necesitarás hacer una transición a una cuenta de Login.gov para seguir accediendo a todos los servicios electrónicos. Esta medida forma parte de un esfuerzo para mejorar la seguridad y la experiencia del usuario en los sistemas de la SSA.

Recuerda: si no recibes la notificación en línea por no registrarte antes del 20 de noviembre, lo recibirás en papel en diciembre. Es decir, solo tienes que ser paciente y esperar un poco más para saber cuánto dinero recibirás en 2025, tras el ajuste del COLA.

