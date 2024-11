¿Te atreverías a subirte a un robotaxi sin conductor?

Néstor Fantini solía comentarle a su esposa Cecilia que nunca se subiría a un vehículo sin conductor, pero muy pronto tuvo que retractarse cuando su hijo sorpresivamente lo hizo abordar un taxi robotizado Wyamo.

“¡Jamás! ¡jamás!”, le decía a mi esposa.

“Mi hijo Jonathan y yo estábamos en Santa Mónica cuando de repente, me dice, vente vamos a ir a tomar un café aquí cerca”.

La llegada del taxi robotizado sin conductor lo tomó distraído.

“Vi que llegó un auto, que decía arriba las iniciales de mi hijo JF, y escuché que me dice mi hijo, ‘¡vámonos papá!’”.

De repente, Néstor se vio dentro del vehículo sin chofer, en el asiento trasero mientras que la pantalla de una computadora, les daba la bienvenida a bordo, y les pedía indicaciones para comenzar el viaje.

“Fue una sorpresa. No me dio tiempo de pensar. El auto arrancó, pero no sentí ninguna inseguridad”.

Los vehículos sin conductor son ya una realidad en ciertos barrios de Los Ángeles. Crédito: Waymo | Cortesía

Néstor dice todo fue tan rápido que no hubo espacio para los nervios o el miedo.

“Fue increíble. El auto avanzaba, doblaba, y esquivaba de manera natural cualquier obstáculo. Fueron como 15 cuadras de viaje”.

El vehículo sin chofer se estacionó para bajar a Néstor y a su hijo Jonathan en la cafetería a la que iban.

“Cuando terminamos, mi hijo volvió a pedir otro taxi sin chofer, y de nuevo no volví a sentir ningún temor”.

Nestor dice que mientras su hijo filmaba la experiencia, le informó que había cámaras dentro del auto, que grababan imagen de todo lo que ocurría dentro, pero no del audio.

“La experiencia fue maravillosa; y en estos momentos de pesadumbre, da gusto ver el progreso, y ver que estamos en un mundo de transición”.

Néstor de 71 años de edad, quien emigró como refugiado político de Argentina a Canadá en los años 80 y más tarde se instaló en Los Ángeles, recuerda cuando viajó de Toronto a Nueva York a comprar su primera computadora.

“Tenía miedo de aplastar de manera equivocada alguna tecla porque pensaba que iba a arruinar la computadora”.

Los autos robot Waymo ya son una realidad en algunas ciudades de California. Crédito: Waymo | Cortesía

Considera que es normal sentirse intimidado ante la nueva tecnología que representa un auto sin chofer, pero dice que tenemos que vencer el miedo como él hizo cuando menos lo esperaba.

“La posibilidad de un accidente existe tanto en un vehículo con o sin conductor. A cualquiera de los le pueden pegar. Hace unos años, un conductor que se quedó dormido, me pegó por detrás cuando yo manejaba por la autopista 210. Me salvé de milagro”.

Néstor dice que tenemos que animarnos a experimentar las nuevas tecnologías.

“Un solo raite del robotaxi le costó a mi hijo $14”, dice.

Todo lo que tienen que hacer es bajar la aplicación de Waymo One en el teléfono, y ver si el servicio funciona en donde viven.

Este mes, Waymo abrió su servicio de robotaxis en Los Ángeles, en alrededor de 80 millas.

Hace 15 meses, Waymo recibió aprobación de los reguladores de California para comenzar a cobrar por los viajes. Inicialmente lanzaron operaciones en Phoenix en 2020, posteriormente en San Francisco y ahora en Los Ángeles.

Los vehículos que operan sin conductor de Waymo surgen como una opción más de transporte. Crédito: Waymo | Cortesía

De acuerdo a Waymo, realizan 150,000 viajes a la semana en sus robotaxis.

Los robotaxis de Waymo han recorrido más de 20 millones de kilómetros de forma totalmente autónoma y han proporcionado más de 2 millones de viajes a pasajeros sin sufrir ningún accidente grave que haya provocado la paralización de sus operaciones.

“Ahora es un momento emocionante para dar la bienvenida a todos en Los Ángeles a lo largo del paseo”, dijo Tekedra Mawakana, copresidente de Waymo, en un comunicado oficial.

“Nuestro servicio ha madurado rápidamente y nuestros usuarios están adoptando los muchos beneficios de la conducción totalmente autónoma”

Por el momento, los vehículos de Waymo son capaces de recorrer casi 80 millas cuadradas del condado de Los Ángeles, entre Santa Mónica y el centro de Los Ángeles, solo en las calles, ya que no entran a las autopistas, pero es de esperar que ese ámbito geográfico se extienda aún más en un futuro próximo.

Cada vehículo está equipado con un conjunto de cámaras y sensores de radar que en conjunto le permiten ver en 360 grados aproximadamente la longitud de tres campos de fútbol.