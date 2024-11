Juan Manuel Márquez sintió mucha tristeza por Mike Tyson

Juan Manuel Márquez sintió mucha tristeza al ver a Mike Tyson en la pelea con Jake Paul, quien lo venció por decisión unánime, el pasado viernes en el AT&T Stadium en Arlington, Texas.

En declaraciones a ProBox TV, Dinamita Márquez expresó que la forma en la que lució Tyson frente a Paul le generó sentimientos encontrados, pero reconoció la valentía de Iron Mike por subir al ring a sus 58 años.

“Rescatable el no haber sido noqueado Mike Tyson. Pero la verdad yo sentí tristeza por ver el legado de un gran peleador, ver lo que hizo en su carrera, que se preste este tipo de cosas me dio una gran tristeza”, dijo.

Mike Tyson comenzó bien, pero la edad le pesó contra Jake Paul. Crédito: Julio Cortez | AP

“Ver la forma en que su pie derecho quería irse para la derecha y no podía, no sincronizaba sus movimientos de la cabeza con su cuerpo y creo que en ese sentido, ver a un peleador fuera de ritmo a sus 58 años… Me quitó el sombrero, pero ver el tamaño de grandeza que tiene Mike Tyson, verlo de esta manera, la verdad a mí me causó mucha tristeza”, agregó.

En el duelo de Jake Paul contra la leyenda del boxeo quedó claro que los años no pasan en vano. Tyson empezó muy bien el combate, pero poco a poco se fue apagando y el youtuber tomó el control. Al final, ‘El Gallo’ se llevó el triunfo por decisión unánime.

La sensación de pena que muchos sintieron al ver el duelo fue motivo de críticas para Paul porque exhibió a un Tyson envejecido después de 19 años de haberse retirado. A pesar de esto, el excampeón mundial de peso pesado se sintió muy bien y cree que el haber subido a su edad al ring es una victoria para él.

Jake Paul terminó venciendo a Mike Tyson por decisión unánime. Crédito: Julio Cortez | AP

Jake Paul, de 27 años, tiene cuatro resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber tiene récord de 11 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Mike Tyson, de 58 años, fue campeón de peso pesado y es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Iron Mike se retiró en 2005 y dejó marca de 50 victorias (44 por la vía del nocaut) y 7 derrotas.

