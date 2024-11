Palmeiras niega interés en Neymar: “Aquí no es un departamento médico”

En medio de los intensos rumores que hablan de la posibilidad de un regreso de Neymar al Santos, otro equipo brasileño salió a descartar cualquier posibilidad de un acercamiento para intentar fichar al astro de 32 años. Se trata del Palmeiras, cuya presidenta lanzó unas duras declaraciones en torno al delantero.

Leila Pereira, máxima autoridad del club, aseguró recientemente que debido a las constantes lesiones que viene sufriendo el jugador no estaría en los planes del equipo que está teniendo una gran actuación en el Brasileirao, campeonato local del fútbol brasileño.

“Quiero invertir en alguien que venga inmediatamente, que venga mañana si el entrenador así lo decide. Palmeiras no es un departamento médico. No acepto que un jugador fichado por el Palmeiras no pueda jugar inmediatamente“, comentó Pereira en una entrevista con el medio UOL.

El astro brasileño Neymar se encontraba en apenas su segundo partido con el Al-Hilal después de su regreso de una larga lesión en la rodilla y volvió a caer lesionado. Crédito: Daniel Cole | AP

La directiva del Palmeiras además reconoció que como se viene diciendo en los últimos días las posibilidades de que el jugador regrese al club donde comenzó su carrera son bastante altas y más después de que el club hubiese logrado su regreso a la máxima división del fútbol brasileño.

“Es un gran jugador, pero se va al Santos. No sé, habría que preguntarles a ellos (Santos) pero aquí no, no vendría”, destacó Pereira dando por cerrado el rumor sobre un posible interés del Palmeiras en hacerse con el fichaje de Neymar.

Hay que recordar que el astro brasileño recientemente sufrió una nueva lesión muscular en la pierna derecha por lo que estará fuera de las canchas muy probablemente por lo que resta de este 2024. El máximo goleador histórico de la Canarinha venía de una larga ausencia también por problemas físicos.

La estrella brasileña Neymar celebrando un gol anotado con su nuevo equipo, el Al-Hilal de la Pro League saudí, el pasado 3 de octubre del 2023 antes de lesionarse con la Selección de Brasil. Crédito: AP

El jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita se había lesionado en octubre del 2023 en un partido con la Selección de Brasil por las eliminatorias sudamericanas en el que sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda que lo dejó fuera de acción durante más de un año.

Ahora, con el jugador en su natal Brasil para llevar a cabo su recuperación se empezó a hablar de la posibilidad de que se concrete su regreso al Santos que la próxima temporada estará de vuelta a la primera división, incluso se habló de que el padre de Neymar podría comprar el equipo.

El delantero tiene contrato vigente con su club en Arabia Saudita con el que firmó en el 2023 por dos temporada a cambio de más de $100 millones de dólares. Sin embargo, producto de las lesiones ha sido muy poco lo que ha podido llegar a jugar en el campeonato saudí por lo que habrá que esperar a ver si seguirá con Al-Hilal o si regresará a Brasil.

