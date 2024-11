8 artículos de Five Below que están más baratos que en Walmart

Se acerca la temporada navideña y con ello los planes para comprar todo lo que se necesita para la tan esperada época, desde los adornos de la casa hasta los regalos que daremos a los seres queridos, pero con todo esto, también llega el estrés por que no siempre tenemos un alto presupuesto para comprar todo lo que queremos.

Pero no te preocupes, porque aquí te mostraremos cuáles son los 8 artículos que puedes comprar más baratos en la cadena Five Below que en Walmart, y así cuidas tu bolsillo y le bajas al estrés si tu presupuesto es ajustado.

Árbol de Navidad de Hershey’s Kisses ‘ Cómo el Grinch robó la Navidad’

Si tus planes son de ahorrar dinero, en Five Below lo puedes lograr con un árbol de Navidad de Hershey’s Kisses que tiene un precio de 5 dólares, mientras que en Walmart, la misma caja de chocolates de 6.5 onzas está en 5.97 dólares.

Bastones de caramelo de menta

Siguiendo con las golosinas, puedes encontrar en la variedad que tiene Five Below los tradicionales bastones de caramelo de menta Spangler, La caja con 18 piezas tiene un precio de 3.7 dólares; mientras que un producto parecido, pero con 12 unidades en Walmart tiene un precio de 6.97 dólares, es decir, más caro y con menos dulces.

Calcetín navideño

Pero si lo que andas buscando son arreglos para decorar tu casa, puede encontrar las medias navideñas de punto fair isle. Una media navidela de 20 pulgadas en Five Below tiene un precios de 4 dólares, está disponible en punto rojo y gris.

Mientras que en Walmar, la media navideña más barata, que tiene una medida de 19 pulgadas, cuesta 8.44 dólares.

Tapete con copos de nieve

Si eres de las personas detallistas y te gusta dar la bienvenida a los intivados cuando van a tu casa, un tapete con dieños de copos de nieve es el indicado, y lo puedes coseguir en 5 dólares en Five Below.

Un tapete similar en Walmart, pero de la marca Holiday Time tiene un precio de 9.93 dólares.

Árbol de Navidad

No te quedes sin tu árbol de Navidad, si no tienes mucho presupuesto puedes conseguir uno artificial en Five Below por tan solo 5.55 dólares y le darás ese toque festivo a tu apartamento o en tu recámara, así tu espíritu navideño estará por todo tu hogar y sin gastar mucho dinero.

Rollo de cinta de regalo

Siguendo con las personas que son detallistas, pueden encontrar el rollo de cinta para relago a solo 1 dólar en Five Below.

En la página de Walmart se ofrece una cinta de la marca Berwik en 5.25 dólares.

Cinta adhesiva mágica Scotch

Para envolver regalos no puede faltar la cinta adhesiva mágica Scotchm la cual tiene un precio en Five Below de 1.25 dólares, mientras en Walmart el mismo producto cuesta 3.34 dólares.