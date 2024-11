Agentes matan a un fugitivo durante un enfrentamiento a tiros en un motel de Ohio

Autoridades informaron que un hombre buscado en West Virginia por un cargo federal de armas fue asesinado a tiros en un motel de Ohio durante un enfrentamiento con la policía que también dejó a un oficial herido.

El hombre, cuyo nombre no ha sido revelado, fue rastreado hasta el motel en Jackson Township por la Fuerza de Tarea contra Fugitivos Violentos del Norte de Ohio, dijo el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos según The Associated Press.

Cuando los oficiales lo confrontaron poco después del mediodía del lunes, el hombre les apuntó con un arma y se atrincheró dentro de una habitación.

Los miembros del grupo de trabajo retrocedieron cuando vieron el arma y el equipo SWAT regional de Canton respondió rápidamente. El hombre disparó varias veces y un oficial de North Canton que forma parte del equipo SWAT recibió un disparo en el brazo. Se espera que se recupere por completo de la cirugía.

El hombre, que estaba solo en la habitación del motel, fue finalmente baleado por los agentes y declarado muerto. En la habitación del motel se encontraron dos armas y varios casquillos de bala, según las autoridades.

No se reportaron más heridos en el enfrentamiento.

