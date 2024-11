Colin ‘Smiley’ Petersen, primer baterista de los Bee Gees, fallece

El mundo de la música despide a Colin ‘Smiley’ Petersen, el talentoso baterista que marcó los primeros éxitos de los Bee Gees.

Petersen falleció a los 78 años, dejando tras de sí un legado imborrable en la historia de la música. La noticia fue dada a conocer el 18 de noviembre a través de la página oficial de “The Best of the Bee Gees” en Facebook, aunque no se revelaron detalles sobre las causas ni la fecha exacta de su muerte.

“Con gran tristeza anunciamos la partida de nuestro querido amigo Colin ‘Smiley’ Petersen”, escribieron en un emotivo mensaje. “Enriqueció nuestras vidas con amor y respeto. No sabemos cómo seguiremos sin su sonrisa radiante y su profunda amistad. Descansa en paz, Col”.

La trayectoria artística de Petersen

Petersen, nacido como Frederick Colin Petersen en Queensland, Australia, mostró su talento desde joven, debutando en el cine como actor infantil en la película australiana “Smiley” (1956).

Este papel le valió no solo reconocimiento, sino también el apodo que lo acompañaría toda su vida. Más tarde, su conexión con los hermanos Gibb lo llevaría a formar parte de una de las bandas más icónicas de la música.

En 1966, se unió oficialmente a los Bee Gees cuando el grupo decidió mudarse a Londres en busca de oportunidades internacionales. Durante su estancia en la banda, Petersen participó en la grabación de canciones inolvidables como “Massachusetts”, “To Love Somebody” y “Words”, además de contribuir a cuatro de sus álbumes más emblemáticos. Su estilo de percusión, aunque no técnicamente avanzado, aportaba un carácter único que ayudó a definir el sonido característico de la agrupación.

Tomando otro rumbo

En 1969, Petersen se separó de los Bee Gees tras diferencias creativas, pero su impacto en los inicios de la banda sigue siendo celebrado.

Años después, se unió a “The Best of the Bee Gees”, un tributo que le permitió reconectar con los fans y revivir memorias de su época dorada.

Petersen deja como legado una vida dedicada a la música, dos hijos, Jaime y Ben, y el cariño de quienes lo admiraron. Su contribución al éxito inicial de los Bee Gees permanecerá como un testimonio de su talento y pasión.

Los Bee Gees perdieron a dos de sus icónicos bateristas en un corto periodo. Colin “Smiley” Petersen falleció el 18 de noviembre, y Dennis Bryon murió el 14 de noviembre del 2024. Ambos músicos contribuyeron significativamente al sonido único de la banda, dejando un legado imborrable.

Seguir leyendo:

•Bohemian Rhapsody: la transformación de Rami Malek para convertirse en Freddie Mercury

•Fallece el cantante de los Bee Gees Robin Gibb

•¿Cómo le hizo? El rapero Nelly vende, en tan solo una semana, su mansión abandonada