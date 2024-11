Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de noviembre de 2024

Aries

Te enteras de chismes, cortas una relación de amor o amistad pues te cansarás de comer lo mismo. Tus pensamientos negativos sueles atraer lo negativo, no caigas en esas cuestiones de las cuales te puedas arrepentir en un futuro, la vida te llenará de nuevas oportunidades tanto en el amor como en el terreno de lo negocios. Estas por tomar una decisión muy importante en tu vida, ten presente que las cosas suceden por algo, haz caso a tu cerebro y no tanto a tu corazón pues podrías cometer errores de los que te arrepentirás en tu futuro. Ten mucho cuidado con lo que escucharás en estos días pues muchos de esos chismes te van a afectar más de lo que crees e imaginas. Enfermedades respiratorias aparecerán, cuida más tu salud que es necesario estar bien para lo que viene. Amores del pasado retornan y podrías volver a caer en tentaciones. No tengas miedo de escuchar a tu corazón pues te indicará cual es el camino adecuado para lograr tus sueños y metas. Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico. Cuidado con el amor propio, es momento de pensar un poco más en ti y en tu capacidad de lograr lo que deseas en esta vida.

Tauro

No te preocupes por cambios de humor, es normal pues estas en una etapa en que cambiarás de estado de ánimo constantemente. Recuerda quién eres y de que estas hecho, date la oportunidad de crecer en todas las áreas y de comenzar a disfrutar la vida. Ya deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta anda de más pues mándala a la fregada, pero no sigas alimentado esperanzas de que va a cambiar pues no lo hará ni a punta de golpes. Un proyecto de un negocio de venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos. Amistad pierde a su pareja. Ten cuidado con cambios de última hora en cuestión de amores, no te enredes ni caigas en tentaciones. Es probable que te enteres de traición por parte de miembro de familia, primos o tíos. Va a comprender el por qué no funcionaron muchas cuestiones. Es momento de ver al pasado y darte cuenta si lo que has realizado ha valido la pena, no permitas que el pasado vuelva aparecer, suelta y deja ir. Es momento de decirle adiós al pasado y centrarte en tu presente que es lo que importa en estos momentos. Momento de grandes cambios en los cuales debes enfocarte en tus sueños, metas y eso que mueve tu vida y tu mundo.

Géminis

Te buscan para trato o acuerdo en el cual vas a salir beneficiado. Aprende a sanar tu corazón y que los fracasos anteriores no te conviertan en una persona sin sentimientos, recuerda que todo en esta vida se paga así que tiempo al tiempo. Es momento de aprender a deslindarte de todo lo que no es tu problema. Recuerda quién eres y lo que deseas lograr en tu vida, no te dejes llevar por chismes de amistades o de familia porque podrías tomar las cosas a mal. Un amor importante podría aparecer en cualquier momento, disfrútalo. Aprende a mirar a las personas por dentro y fuera pues solo así no lograrás equivocarte nuevamente a la hora de elegir a tu piores nada. En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas pues estas por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes. Una amistad culmina relación. Cuida más tu salud y no descuides dieta y ejercicio o andarás subiendo unos kilos en las próximas fechas. Cuidado con los dineros pues comenzarás a planear un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor, disfrútalo al máximo.

Cancer

Recuerda quién eres, de qué estas hecho y que necesitas para ser feliz y lograr lo que deseas. Te llegan noticias del extranjero, un plan no resultará como lo planeaste. Persona cercana regará un chisme tuyo o de tu familia. Ten cuidado con amores del pasado y con chismes fuera de lugar. Cuidado con amistad te va a traicionar y de la peor manera. Es momento de cambiar tu estado de ánimo, de ser más positivo ante las situaciones que te muestra la vida, no permitas que personas del pasado te afecten. Extrañarás mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado pero que desde otro universo guía tus pasos, una vela blanca en este día será la clave para recordarlo y darle luz y tranquilidad en tu vida. Es momento que quites de tanta cosa que cargas en tu vida, es momento de hacer una limpia en tu vida y quédate solo con esas cosas que te hagan feliz. Amistad andará por la calle de la amargura en cuestiones de amores. Hay una persona que te va a complicar tu existencia estos días, ten mucho cuidado. No es momento de mirar al pasado sino de ver el presente y comenzar a trabajar en eso que pasa por tu cabeza y necesitas para estar bien y ser feliz.

Leo

No aflojes sin protección y menos con personas que no conoces del todo bien pues podrías exponerte a sufrir alguna infección, recuerda de siempre cuidarte y protegerte a la hora de embarrar la brocha. Un amor del pasado podría regresar a tu vida, pero solo porque necesita de tu ayuda, cierra esa puerta y no permitas que siga molestando. Cuídate de mentiras y engaños por parte de compañeros de trabajo o de una amistad cercana pues te va a ocasionar un problema muy grande en el cual tú nombre quedará algo manchado. Momentos en los cuales debes de comprender y entender porque muchas cuestiones no funcionaron. Te podrían meter en chismes y cuestiones que tienen que ver con fraudes por firmas de documentos. Si ya una vez confiaste en esa persona y te fregó la existencia no vale la pena volver a sufrir por lo mismo. Ten cuidado con una persona que está por entrar a tu vida pues te va a hacer sufrir mucho. Si estas soltero o soltera no te agobies y disfruta estos días pues viene quien te llenará de todo eso que hoy te falta.

Virgo

Ten cuidado con cambios de humor o movimientos en trámites y documentos podrías cometer un error que te haga perder algo de dinero. Días de mucha reflexión en la cual entenderás el porqué de muchas cuestiones. Aguas con un chisme en la familia que podría perjudicarte. Cuídate de exparejas pues se ve un escenario de venganzas hacia ti, solo aléjate y no des derecho de réplica pues se puede convertir en el cuento de nunca acabar; acuérdate que ahorita no estás para derramar energía a lo tonto y menos con alguien que no te sirve. No seas tan controlador o controladora con tu pareja en caso de tener, aprende a darle su lugar y respetar su libertad. Cambia tus pensamientos tontos, en las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas a hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida se vayan, disfruta cada momento que vives con tus seres queridos y muéstrale tus sentimientos para que en un futuro no te arrepientas de lo que nunca dijiste.

Libra

Cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes no te dará nada. Un amor retorna del pasado y amistad se va a alejar de ti por malos entendidos. Si tu pareja ha cambiado o se ha mostrado un tanto fría es momento de poner los pies en la tierra y darte cuenta hacia donde se dirige la relación pues podrían estar perdiéndose en su camino. Podrías caer en errores al permitir que cierta persona se inmiscuya en tu vida, a nadie le corresponde tomar decisiones más que a ti mismo. Ten presente que vida solo tienes una y debes de aprovecharla al máximo, no te quedes con ganas de nada y que te valgan madre comentarios de otras personas. Ten cuidado con lo que deseas pues se te podría cumplir más pronto de lo que deseas, así que trata de que tus pensamientos giren en torno a cosas positivas. Una amistad anda desde hace tiempo que quiere decirte unos comentarios negativos que escucho sobre ti, pero no ha encontrado la forma de hacerlo, en estos días podría tomar esa decisión. Te enteras de una verdad que va a ser muy dolorosa. Tu pareja te hará una de las acostumbradas escenitas, ya no te preocupes tanto, ya sabes como es.

Escorpión

Ya no te aflijas tanto ni des importancia a lo que ya fue y no está presente. Extrañarás a alguien del pasado, sin duda ya no hay amor ni sentimientos, pero la soledad es perra y podría hacerte dudar de lo que sientes en realidad. No te esfuerces tanto en personas que no merecen tu atención. Momentos importantes vienen a ti, ya no seas tan desconfiado de las personas que han estado contigo siempre y te han brindado apoyo moral y económico. Una persona de tierra lejana aparecerá en estos días, te dará mucha paz en la distancia y podría comenzar a ganar tu corazón sin que te des cuenta. Podrías iniciar romance en estas fechas, pero se ven discusiones y desconfianza. Viene un problema o discusión en puerta en la familia que te va a sacar de tus casillas. Quizás no fuiste lo que esa persona deseaba en su vida, quizás eras más de lo que necesitaba pues estaba acostumbrado o acostumbrada a tragar pura basura. Ya no te pongas mal si la persona que te interesa no te busca o no hace nada por estar contigo, aprende a no depender de nadie y sacar adelante tu vida pues solo a ti te corresponde a nadie más.

Sagitario

Te cuelgas mucho cuando algo no sale a la primera, pero el éxito va a radicar en las veces que lo intentes pues mejorarás poco a poco. Tu manera de ver la vida ha cambiado mucho ya no eres el o la ingenua que se creía de todos y confiaba en medio mundo, has madurado muchísimo y esa es la clave para que no vuelvas a caer en las mismas tonterías que ya cometiste en el pasado. Debes de no estresarte tanto y esperar el momento correcto para que los proyectos maduren y se consoliden. Un comentario de gente envidiosa podría hacer que reacciones y tomes las cosas a mal a punto de llegar a vengarte. Posibilidades de reencuentro con familia que tienes tiempo de no ver, te darás cuenta lo importante que son y lo que de verdad significan para ti; dedícales más tiempo, lo merecen. Si ya tienes una relación es importante que platiques sobre tus planes a futuro con tu pareja, puede que haya problemas pues quizás esa persona no te tiene en sus planes. Cambios muy buenos se aproximan, maduración, se consolida un proyecto o inicias negocio.

Capricornio

Vienen días de cambios laborales bastante buenos que te dejarán ingresos extras, cuídate de enfermedades respiratorias. La mendiga gente no te da de comer y ya estas bastante grande para vivir de las miserias que te pudieran ofrecer. Tu estabilidad emocional va a depender de tus ganas de salir adelante. Si quieres dejar atrás las depresiones y sentirte mucho mejor comienza por liberarte de todas esas personas que te causan conflicto o problemas, no permitas que nadie altere tu paz y trabaja en mejorar en cualquier aspecto negativo. Viaje se aproxima, cambios en el trabajo, mucha suerte en juegos de azar. No tienes por qué estar aguantando a nadie, bastante tienes con aguantar el carácter que te cargas como para estar aguantando a gente tonta que no tiene que hacer. Te espera un encuentro amoroso con una persona especial, disfrútalo y que el mundo ruede, recuerda que no tienes por qué darle explicaciones a nadie.

Acuario

Momentos en los cuales debes comenzar a desprenderte de todo eso que te daña o afecta, solo así comenzarás a salir a flote y encontrar tu felicidad. Tienes amistades que se la pasan de un humor que ni ellos se aguantan, aléjate de esas personas pues andarás como una esponja y podrían afectar tu aura y entorno al punto que al terminar el día empieces a caer en estados depresivos. Cuidado con golpes y caídas que van a estar a la orden del día. Aguas con mentiras piadosas las cuales te harán cometer graves daños. Amor en las redes sociales se hará presente si estas soltero o soltera. Chisme en la familia en estos días que te podrían afectar o dañar demasiado. Pon atención a tus sueños pues te revelarán muchas cosas que te dejarán como panocha de pingüino. Ten presente que tú no naciste pa rogarle a nadie sino pa que te rueguen así que aprende a quererte y tomar el lugar que te corresponde. Ten mucho cuidado con el karma pues en cualquier momento podría hacerse presente y cobrar facturas de tu pasado las cuales has venido acarreando hasta hoy en día.

Piscis

Si quieres mejorar tus ingresos ve por eso, si quieres una pareja ve por ella y si quieres viajar, ponte a trabajar para lograrlo. Si tienes pareja en la distancia vienen cambios importantes pues todo el tiempo invertido podría valer cabeza ya que quizás no esté dispuesta esta persona a sacrificar su tiempo, dinero y esfuerzo en ti. Deja de quejarte y esperar algo de las demás personas pues no recibirás más que dolores de cabeza. Nuevos amores podrían llegar y hasta se te podrían juntar, ten cuidado y no andes dándole caldo de calzón a más de uno o una o podrías meterte en problemas y terminar como el perro de las dos tortas. Cuidado con noticias del pasado que llegarán solo para agobiarte y hacerte sentir menos. Es importante que cambies tu actitud ante la vida, se más positivo pues solo así lograrás atraer cosas buenas para tu vida. Es momento de no caer en provocaciones de enemigos pues podrías cometer errores que lamentarías en el futuro. Algunas veces tu forma de ser te hace entrar en conflicto con otras personas, eres algunas veces muy intenso o intensa y directo y eso les cala mucho a los envidiosos no te límites y que te valga.