Candidatean a la nuera de Donald Trump para ocupar una plaza en el Senado

El republicano Rick Lynn Scott anticipa que Lara Lea Trump, nuera del presidente electo, podría ocupar un escaño en el Senado.

Bajo la perspectiva del exgobernador de Florida, lo más probable es que Ron DeSantis terminará por designar a la actual copresidenta del Comité Nacional Republicano (RNC) para ocupar el lugar que deja vacante el senador Marco Rubio quien recientemente fue elegido por Donald Trump para desempeñarse como secretario de estado durante su administración.

Durante una entrevista concedida a la red de noticias NewsNation, el abogado de Illinois elogió la capacidad de Lara Trump al contribuir en la victoria electoral del partido conservador en las urnas.

“Vean lo que hizo en el RNC durante este ciclo electoral, qué gran trabajo hizo en materia de seguridad electoral, asegurándose de que obtuviéramos los votos. Creo que será una gran compañera y espero trabajar con ella. La conocí cuando trabajaba en E Network y es una gran trabajadora, comprometida”, expresó.

El senador Scott incluso anticipó que la posible designación de la esposa Eric Trump podría afianzarla para que, dentro de dos años, contienda y gané por méritos propios un espacio en el Senado.

“Es una decisión importante y creo que elegirá a Lara Trump porque sabe que está claramente calificada. Ella es una persona que sería bien recibida en el estado de Florida y que podría ganar las elecciones cuando tenga que presentarse como candidata en dos años”, enfatizó.

El próximo destino de Lara Trump podría ser ocupar el escaño del senador Marco Rubio. (Crédito: Pablo Martinez Monsivais / AP)

A mediados de marzo, la nuera de Donald Trump reemplazó a Drew McKissick, como copresidente en el RNC.

A partir de entonces, su labor consistió en conseguir el dinero necesario para impulsar la campaña de su suegro, pues las arcas del Partido Republicano estaban prácticamente vacías.

De hecho, 2023, resultó el peor año de recaudación de fondos para los conservadores en una década, ya que únicamente consiguieron $87.2 millones de dólares, pero lo peor fue que arrancaron 2024 con poco más de $8 millones de dólares en efectivo disponibles.

En un esfuerzo adicional, a finales de marzo y con objetivo de motivar a los ciudadanos republicanos, Lara Trump dio a conocer en sus redes sociales una canción denominada “Todo es posible”.

“No pienses, simplemente salta, no puedes rendirte. Sepan que todo es posible. Ten fe, cree, sólo confía, ya verás, todo es posible.

He tenido altibajos, lloré cuando no había nadie cerca. Aun así, tengo que poner mi cara de juego, incluso cuando no me siento fuerte”, señala parte de la letra de la canción que inicialmente le generó detractores a la política de 46 años actualmente direccionada hacia el senado.

