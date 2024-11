Carlos Rivera destapa la causa por la que no muestra a su hijo en redes

A poco más de un año de haber dado la bienvenida a su primer hijo junto a Cynthia Rodríguez, el cantante Carlos Rivera habló como nunca antes sobre su faceta como papá y reveló detalles sobre la razón por la que, junto a su esposa, han decidido mantener el rostro del pequeño fuera de los reflectores.

En una reciente entrevista con el programa “Despierta América”, el intérprete de temas como “” y “” expresó su preocupación sobre el los peligros a los que podrían ser expuestos los pequeños en redes sociales.

“No creo que los niños deban estarse compartiendo en redes sociales”, dijo contundente el famoso, no sin antes recalcar que quienes aceptaron formar parte de la escena pública fueron él y Cynthia Rodríguez.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez derramaron miel en los Latin Grammy 2024

A pesar de su postura actual, Carlos Rivera no se cierra a la posibilidad en algún futuro: “Las redes sociales son muy difíciles y complejas (…) Yo tengo mis reservas, pero no sé, igual y en algún momento decidamos hacerlo. Solo no creo que los niños deban estarse compartiendo en redes sociales“, contó.

¿A quién se parece León, el hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

Si bien el cantautor se mantiene firme en su deseo de mantener a su hijo fuera de las cámaras, se aventuró a revelar algunos detalles sobre el parecido que mantiene con él y su esposa.

Carlos Rivera recuerda a su papá con emotivo mensaje

“Se parece mucho a los dos, es mucho de los dos, pero hay algunas fotos donde se parece un poco más a mí, pero, como decimos en México, es más güero como su mamá“, contó al reconocido programa matutino.