Chicharito Hernández llama a la afición de Chivas a luchar juntos en el play-in

No obstante que sus números con las Chivas en el presente torneo Apertura 2024 no superan los 500 minutos de juego, Javier Hernández sigue siendo una figura influyente en el entorno del Rebaño Sagrado por lo cual mandó un mensaje de unidad a los “Chiva hermanos” de cara al clásico tapatío vs. Atlas.

Dicho mensaje fue replicado en las redes sociales del club Guadalajara en donde el exdelantero del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla de España y LA Galaxy, en donde hace mención de que la unión hace la fuerza en vísperas de este tremendo duelo contra los rojinegros.

El mensaje de @CH14_ de cara al #ClásicoTapatío 🫡



— CHIVAS (@Chivas) November 20, 2024

“Chiva hermanos, te habla Javier ‘Chicharito’ Hernández: solamente para decirles que estemos unidos, que estemos juntos, no va a ser un partido fácil, trataremos de hacerlo así con nuestra actitud, con nuestra entrega, con nuestro talento”, comentó en el audio Chicharito Hernández.

La realidad es que las Chivas buscan utilizar todos sus métodos para el importante duelo contra un motivado Atlas que parece llegar mejor perfilado a este encuentro del play-in donde buscarán la victoria para acercarse a alcanzar un sitio en la liguilla por el título.

Frente a este mensaje, habría que señalar que Javier Hernández ha faltado a 22 juegos de las Chivas para completar apenas 687 minutos de los 3 mil 510 en que debió haber participado y donde la directiva encabezada por Amaury Vergara se frotaba las manos de tener a su máximo exponente en plenitud de facultades en los dos torneos que ha participado en su regreso a la Liga MX:

Javier también resaltó el apoyo que ha recibido de los aficionados y los llamó a hacer acto de presencia en este importante compromiso en el estadio Akron donde el Rebaño Sagrado actuará como local en esta serie eliminatoria.

“Que nos apoyen hasta el último minuto que vamos a darlo todo en este Clásico Tapatío para salir victoriosos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el Akron”, dijo el famoso delantero tapatío que ha tenido más tiempo de exposición en las redes sociales que en el terreno de juego.

Chivas incorpora al Piojo Alvarado para el duelo vs. Atlas

Las grandes novedades en la lista de las Chivas son el delantero Roberto “Piojo” Alvarado después de casi un mes de ausencia por una lesión muscular y el defensa Antonio Briseño, quienes podrán ser tomados en cuenta si el técnico Arturo Ortega lo considera prudente.

CONVOCATORIA CHIVAS 🐐

Regresa Piojo Alvarado y Pollo Briseño a la convocatoria ✅



Chiquete, Rangel y Cowell sí están en la contemplados tras de su participación en fecha FIFA ⚽️



— Paola de la Torre (@paosdlt96) November 20, 2024

La lista completa de convocados es la siguiente: Porteros: Raúl Rangel y Óscar Whalley. Defensas: Alan Mozo, José Castillo, Gilberto Chiquete, Jesús Sánchez, Antonio Briseño, Mateo Chávez y Luis Rey. Medios: Rubén González, Víctor Guzmán, Omar Govea, Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán. Delanteros: Roberto Alvarado, Ricardo Marín, Carlos Cisneros, Cade Cowell, Isaác Brizuela, Yael Padilla, Armando González, Javier Hernández.

