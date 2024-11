David Morrell dice que noqueará a Benavídez: “Ladra, pero no muerde”

David Morrell Jr. aseguró que noqueará a David Benavídez el 1 de febrero en el T-Mobile Arena de Las Vegas, cartelera donde estarán en juego el título interino de 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el cinturón regular de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En la conferencia de prensa inicial realizada en Los Ángeles, Morrell Jr. expresó que no será una pelea fácil para él, pero después de las provocaciones de Benavídez se siente inspirado para “molerlo a golpes”.

“Lo voy a noquear. 100%. (Benavídez) ladra, pero no muerde. No es capaz de hacer lo que él piensa que hará. He estado esperando esta oportunidad de pelear contra Benavídez desde hace mucho tiempo. Le prometo a Benavídez y a todos ustedes que la pelea del sábado 1 de febrero será espectacular. Sé que no será una pelea fácil, pero nada en la vida lo es. Les prometo que estaré listo para pelear”, dijo.

“Todos dicen que Benavídez es el cuco y que nadie quiere pelear con él, y yo quiero enfrentarme a los mejores. Por eso fui derecho hacia él. (Benavídez) no sabe de lo que habla, pero él me está provocando y ahora quiero salir a molerlo a golpes. Este es un momento enorme para mí y lo daré todo el 1 de febrero”, añadió.

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, este enfrentamiento será muy reñido y competitivo. Algunos creen que Benavídez tiene una ligera ventaja por su experiencia, pero otros dicen que Morrell Jr. puede acabar con su invicto.

La cartelera que protagonizarán David Benavídez y David Morrell Jr. será un espectáculo de pago por evento de Amazon Prime Video y en la pelea co-estelar Brandon Figueroa y Stephen Fulton tendrán su revancha. Además, Isaac ‘Pitbull’ Cruz volverá a la acción contra Ángel Fierro.

El Monstruo Mexicano hará esta pelea con el cubano para mantenerse activo y esperar su oportunidad contra Artur Beterbiev, ya que es el retador mandatorio de la categoría. La rivalidad con Morrell nació cuando ambos pertenecían al peso supermediano y ahora los peleadores arreglarán sus diferencias en 175 libras.

En su última pelea, Benavídez se ganó el puesto de retador obligatorio del CMB al conquistar el título interino de la categoría en una dura pelea contra Oleksandr Gvozdyk. En cambio, Morrell también se estrenó con una victoria en las 175 libras al vencer por decisión unánime a Radivoje Kalajdzic por el cinturón secundario de la AMB.

David Morrell, de 26 años, podría conseguir de una vez por todas la pelea contra el mexoamericano. El peleador cubano solo tiene 11 peleas como profesional y las ha ganado todas, nueve de ellas por nocaut.

Por su parte, David Benavídez, de 27 años, se convirtió en monarca interino de peso semicompleto del CMB al vencer a Oleksandr Gvozdyk en su debut la categoría. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

