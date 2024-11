Deportaciones masivas de Trump: expertos advierten afectaciones en agricultura y alza de precios

Aunque no se pueden hacer proyecciones concretas sobre las afectaciones económicas de las deportaciones masivas del presidente electo Donald Trump, expertos en economía, demografía y empleo advirtieron que los impactos negativos podrían concentrarse en la agricultura, atención médica y manufactura.

“Combinado con la deportación de millones de otras personas y la [complicación para la] documentación de los inmigrantes se devastaría a las economías locales y conduciría a pérdidas significativas de empleos en industrias esenciales como la atención médica, la manufactura y en la agricultura”, indicó Phillip Connor, Senior Demographer, FWD.us.

Se estima que más del 70% de los trabajadores agrícolas son inmigrantes, pero mientras la mayoría tiene algún tipo de visa, incluida la H-2A, poco del 20% son indocumentados, según cifras del Center for Migration Studies de Nueva York.

Robert Lynch, profesor de Economía del Washington College, expuso el impacto en economía y el suministro de alimentos.

“Si nos fijamos en los Estados Unidos, los trabajadores agrícolas, aproximadamente un 20%, entre el 20% y el 25% de todos los trabajadores agrícolas, no tienen papeles“, recordó Lynch. “Así que entre la inmigración no autorizada y la legal, hay una gran parte de nuestros trabajadores agrícolas. Y si eliminamos a los no autorizados, vamos a crear enormes problemas en la agricultura en todo Estados Unidos”.

Recordó que durante la pandemia de Covid-19, la producción de alimentos y la industria de la agricultura se vio afectada, por lo que sería el escenario más cercano sobre cómo afectaría la deportación masiva de inmigrantes, con la diferencia que la recuperación de trabajadores sería incierta en esta ocasión.

“Con eso, repito, no sabemos qué ocurrirá exactamente [con las deportaciones], con qué rapidez se hará, con qué magnitud se hará, pero si se hace a gran escala, estamos hablando de una escasez masiva de mano de obra a nivel agrícola, lo que probablemente obligará a varios agricultores a cerrar por completo, y a otros a reducir la producción”, advirtió. “Y esto puede crear una escasez relativa de suministros de alimentos y, por lo tanto, un aumento de los precios. Así que eso es lo que hemos visto. Eso es lo que vimos que pasó en 2021 y es lo que probablemente veremos que sucederá”.

Stuart Anderson, fundador y director de la National Foundation for American Policy, expuso que es importante revisar el impacto en la economía y las familias durante la primera administración de Trump.

“Creo que la mejor manera de hacerlo es observar lo que sucedió en la primera administración de Trump. La inmigración legal, en realidad, se restringió de varias maneras. En particular, desde la reducción de las admisiones de refugiados a un nivel históricamente bajo, la conocida como prohibición de viajes para musulmanes y también las instrucciones para asuntos consulares sobre la carga pública”, expuso. “También hay varias políticas que esperan implementar de una manera amplia, como la carga pública y el mandato de seguro médico que no se puso en vigencia durante mucho tiempo, porque estaba bloqueado en la Corte”.

Recordó que Trump –quien prometió el uso del ejército en las deportaciones— impuso el llamado Título 42, una decisión de salud pública utilizada con fines migratorios en la frontera, pero hubo otras acciones ejecutivas que afectaron los procesos legales.

“Casi todas las categorías de inmigración y casi todas las categorías de titulares de visas de trabajo [fueron afectadas]”, expuso. “Esa política aún está por verse, pero es casi seguro que habrá varias políticas que al menos se intentaron la primera vez y se intentarán nuevamente”.

Los expertos participaron en una conferencia con periodista, moderada por Angela Maria Kelley, consultora y asesora sénior de la American Immigration Lawyers Association (AILA).

Más daños a la economía al eliminar DACA

Connor indicó que si el gobierno del presidente electo Trump avanza con su promesa de eliminar programas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y otras protecciones migratorias, el impacto económico será primero a las comunidades y luego a nivel nacional.

“Eliminar protecciones esenciales, como el Estatus de Protección Temporal y la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocida como DACA, combinada con la deportación de millones de personas […] devastaría las economías locales”, dijo Anderson. “Trump está prometiendo comenzar su segundo mandato llevando a cabo la operación de deportación masiva más grande de la historia, dirigida a millones de familias en todas las comunidades del país y terminando con las protecciones legales temporales, incluido el TPS y programas como DACA y estas propuestas son una expansión de la atroz política de tolerancia cero de Trump que separó a miles de niños de sus familias en la frontera”.

El experto indicó que un cálculo de FWD.us estima que se afectaría a 28 millones de personas, de las cuales 20 millones son hispanos o latinos, eso representa uno de cada tres personas de este grupo social en el país.

“Estos planes de deportación masiva nuevamente tienen implicaciones de separación familiar y tendrán graves implicaciones económicas, incluso a nivel de gobierno estatal y local”, enfatizó. “Por ejemplo, no solo podría haber costos futuros para los estados y localidades, que ahora tendrían que cuidar de los estadounidenses y los niños cuando se separen de sus padres indocumentados”.

