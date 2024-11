Familia de David Ordaz Jr., dice no haber encontrado justicia en juicio contra policía

Contrario a lo que dos jueces habían dictaminado previamente, Mark Arnold, magistrado del Tribunal Superior de Los Ángeles, decidió que el ahora exalguacil Remin Pineda no tendrá que ir a la cárcel por el asesinato de David Ordaz Jr., ocurrido el 17 de marzo de 2021.

Esta decisión fue calificada por sus familiares como una “traición” del sistema de justicia criminal y de la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón.

El juez Arnold declaró que “agonizaba” sobre si su dictamen era el correcto, aunque estuvo de acuerdo con la petición hecha por los fiscales Ryan Dibbel, Alan Yochelson y el abogado de Pineda, Steven Alvarado.

Según su parecer, el acuerdo “sí se ajusta a la justicia”.

En una audiencia preliminar, expertos y el médico forense no pudieron determinar de quién, de los cuatro alguaciles presentes era la bala, que mató a David Ordaz: de David Navarrete, Nathaniel Trujillo, Jaime Romero o de Remin Pineda.

De este último salieron ocho de los 16 balazos que le asestaron a la víctima, pero solo fue sentenciado a dos años de libertad condicional, a realizar 250 horas de servicio comunitario y someterse a un año de tratamiento psicológico.

Familiares de la víctima muestran la foto de los policías que le dispararon. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Además, Pineda tendrá que renunciar a su certificación como oficial del orden público y tendrá que escribir una disculpa a la familia de David Ordaz Jr., como resultado de los dos cargos criminales que enfrentaba: agresión con arma de fuego semiautomática y agresión por un funcionario público.

El juez Arnold también suspendió la sentencia de 180 días de cárcel que Pineda podría enfrentar si viola los términos de su libertad condicional.

Nunca dejó de disparar

En noviembre de 2022, el aun fiscal de distrito, George Gascón anunció los cargos criminales contra Remin Pineda:

“[El uso de] la fuerza ilegal y excesiva a manos de la policía erosiona la confianza pública y genera más divisiones entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven”.

Añadió que: “Es imperativo que responsabilicemos a las autoridades cuando actúan ilegalmente. Este trágico asesinato del Sr. Ordaz en presencia de su propia familia ha causado un daño tremendo que repercutirá en los años venideros”.

Hilda Pedroza, hermana de David Ordaz Jr., pide cárcel para los policías. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Pineda, de unos 40 años de edad, fue acusado de dos cargos, uno de asalto con un arma de fuego semiautomática y el otro de asalto bajo apariencia de autoridad.

Llamada de emergencia

En marzo de 2021, oficiales respondieron a un hogar en el Este de Los Ángeles después que Hilda Pedroza, hermana de David Ordaz, pidió ayuda al 911 porque su hermano tenía un cuchillo e ideas suicidas.

Al arribar al lugar e intentar dialogar con Ordaz Jr., dos agentes le dispararon, mientras caminaba aparentemente hacia ellos. Ordaz corrió luego hacia los agentes con el cuchillo en la mano y en ese momento los oficiales siguieron respondiendo con disparos.

Tras caer al suelo, dejó caer el cuchillo y se acostó de espaldas a los agentes, Pero Remin Pineda continuó disparando su arma.

“Una bala entró por la boca de mi hermano y se quedó alojada en su cabeza”, dijo Hilda Pedroza, a La Opinión.

Cuestionados si el fiscal de Distrito del condado, George Gascón estuvo de acuerdo en el trato de los fiscales con el abogado de Remin Pineda, la portavoz Pamela Johson dijo: “No podemos comentar en un caso pendiente”.

Dos dictámenes ignorados

En octubre de 2023, el juez Michael Pastor rechazó un acuerdo de la fiscalía y la defensa de Remin Pineda que habría permitido que el agente evitara el encarcelamiento.

El magistrado se negó a aceptar el acuerdo, que habría permitido al alguacil Remin Pineda recibir libertad condicional y renunciar a su derecho a ser agente del orden en California.

En mayo pasado, también el juez el del Tribunal Superior de Los Ángeles, M.L. Villar, dictaminó que Pineda debía ser juzgado por dos delitos graves: agresión con arma de fuego y agresión bajo apariencia de autoridad.

“El tribunal determinó que las acciones [de Pineda]?, no fueron las acciones de un oficial razonable?, los delitos imputados fueron cometidos”, escribió en su dictamen la jueza Mary Lou Villar.

Ordaz Jr., quien tenía 34 años y sufría de problemas de salud mental, era padre de tres hijos.

Según Hilda Pedroza, hermana del occiso, se descargaron ocho balazos, incluyendo una bala que entró por la boca.

Ella fue quien llamó al 911 cuando su hermano, con un cuchillo en la mano, le comentó en el interior de su automóvil sus deseos de quitarse la vida.

‘Traición’

El 14 de noviembre, el asistente del fiscal Ryan Dibbel y su supervisor Alan Yochelson sostuvieron una reunión vía Zoom con los familiares de David Ordaz Jr., a quienes les dijeron: “Esto es lo que vamos a hacer…” sobre el acuerdo a que habían llegado y que el acusado, Remin Pineda, no impugnaría los cargos.

La familia consideró que ese acuerdo era “inaceptable” y lo objetaría en la corte.

“No estamos de acuerdo con eso [el veredicto del juez”, dijo Hilda Pedroza en la corte. “No estamos pidiendo que [Remin Pineda] se pudra en la cárcel…, dele [el castigo] que se merece”.

“Fue una traición. Nosotros exigíamos cárcel o un juicio”, declaró la hermana, a La Opinión. “No tomaron en cuenta lo que nosotros queríamos. La justicia no estaba de nuestro lado; la justicia no está hecha para gente como nosotros, gente pobre, gente de minorías”.

De acuerdo con el fiscal, la familia de David Ordaz Jr., no puede apelar la decisión del juez Mark Arnold.

La hermana de la víctima dijo que les había comentado a los fiscales de distrito del condado que no estaba de acuerdo en que el juez Arnold tomara el caso.

“Él fue policía durante toda su vida, y aunque está retirado y ahora es juez, también tiene un hijo que también es policía”, subrayó.

“Le dije a Ryan [Dibbel] que no estaba a gusto”, enfatizó Hilda Pedroza. “Pensaba que no iba a ser justo, pero él me dijo, no tienes nada que temer”.

David Ordaz, padre, manifestó que el dictamen del juez Arnold le cayó “como un balde de agua fría”.

“En realidad no hicieron lo justo”, dijo el padre. “El juez nos dejó hablar, pero nos dimos cuenta de que fue un bue tiempo perdido. Ya sabía la decisión que iba a tomar. Fuimos ignorados”.

“[Remin Pineda] no sabe lo que hemos perdido con sus acciones…ahora hay toda una familia que está destrozada y herida”, concluyó.

La Opinión contactó al abogado de Remin Pineda, Steven Alvarado, pero al cierre de edición no respondieron a la solicitud de una entrevista.

Además de la sentencia -donde no se incluye el encarcelamiento-, Remin Pineda deberá restituir cualquier tipo de gastos en que haya incurrido la familia de David Ordaz Jr., después de su asesinato, incluidos gastos funerarios o cualquier tipo de tratamiento psicológico.

“Es una vergüenza”

Michael Carrillo, quien, junto con su padre, Luis Carrillo representan a la familia de David Ordaz Jr. en un caso civil contra el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles y Remin Pineda, consideró que el dictamen del juez Mark Arnold representa “una vergüenza” para el sistema de justicia criminal.