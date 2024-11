Lucerito Mijares sale en defensa de Ángela Aguilar

El nombre de la cantante Ángela Aguilar se mantiene en la boca de chicos y grandes debido a la polémica que ha generado su matrimonio con el exponente del regional mexicano Christian Nodal. Y es que si bien la parejita asegura que su romance dio inicio tras la ruptura entre el famoso y su ex pareja Cazzu, el público los ha vuelto el blanco de decenas de críticas y hasta desplantes que ya han traspasado las pantallas.

Ha sido justo en medio de esta ola de dimes y diretes que la también cantante Lucerito Mijares se ha sumado a la conversación, saliendo en defensa de la intérprete de “Dime cómo quieres” y hasta otorgándole uno que otro consejo sobre cómo sobrellevar el ‘hate’.

En una entrevista reciente, la hija de Manuel Mijares le envió un breve, pero contundente mensaje con el que la motivó a hacer caso omiso a sus detractores: “Que no haga caso, que sea feliz, que la pase bien”, dijo ante las cámaras de diversos medios.

Bajo esta misma tesitura, Lucerito Mijares aseguró que debido a su corta edad y su presencia ante los medios, está propensa a los señalamientos. No obstante, la opinión de personas que no la conocen no debe influenciar su manera de sentir: “Creo que, justamente, a esta corta edad, obviamente, todos van a decir todo”, continuó.

Incluso, la joven recordó su propia experiencia ante los reflectores, recordando que no todo ha sido color de rosa. A pesar de ello, la guía de sus padres la ha ayudado a no dejar que los comentarios de terceras personas la afecten.

“He estado en esa situación de hate, pero, afortunadamente, creo que tengo esta piel gruesa que me han dado mis papás (Lucero y Manuel Mijares), y espero que Ángela también la tenga”, dijo haciendo referencia a la oscura temporada en la que fue víctima de señalamientos por su físico.

Para finalizar, Lucerito Mijares reiteró su apoyo a la hija de Pepe Aguilar e hizo público su deseo de llegar a colaborar en un futuro: “Que sea feliz; espero conocerla pronto y poder colaborar en algo con ella”, sentenció.