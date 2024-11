Policía de Coahuila confunde a actores que filmaban documental con un grupo de sicarios

El clima de violencia que se vive en el norte de México mantiene a los habitantes en constante estado de alerta, por lo que cualquier situación fuera de lo común es motivo de preocupación.

Así ocurrió recientemente en la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde la presencia de hombres armados generó pánico entre la población y dieron aviso a las autoridades, que arribaron al lugar de inmediato.

Sin embargo, lo que parecía un hecho violento protagonizado por un grupo de sicarios, en realidad se trataba de la filmación de un documental sobre adicciones y crimen organizado, en el cual se utilizaron armas de utilería.

De acuerdo con medios como el sitio Zócalo, la organización Cristo Vive era la encargada del material filmográfico, pero no solicitó los permisos necesarios para el trabajo, por lo que las autoridades desconocían lo que estaba ocurriendo.

En una de las escenas que también fue grabada por los vecinos y circuló a través de grupos de WhatsApp, se observa el momento en que un hombre golpea a un joven y lo deja hincado en el suelo, para posteriormente apuntarle con una pistola en la frente, según informó el diario Milenio.

Al respecto, el director de la organización Cristo Vive, Carlos Pacheco, indicó que filmaban un documental sobre un hombre que en su niñez sufrió carencias, y que posteriormente ingresó en un círculo de adicciones y violencia, del cual finalmente logró salir al encontrar un camino en la fe cristiana.

“Fue un error nuestro por no haber pedido permiso a la autoridad, en esta ocasión los muchachos se me adelantaron, los productores, los personajes se me adelantaron, ya teníamos seis horas grabando ahí, tenían toda la utilería, las cámaras… por eso yo personalmente vengo aquí a la autoridad a pedirles perdón, porque en esta ocasión después de 25 años no pedimos permiso”, indicó.

Por su parte, el titular de la Comisaría de Seguridad, Miguel Ángel Garza, destacó la importancia de que al efectuar este tipo de actividades se informe a la autoridad para que otorgue los permisos necesarios.

De igual manera, el titular de la Secretaría de Seguridad de Coahuila, Federico Fernández Montañez, señaló que aunque el hecho no pasó de un buen susto, es un tema delicado que no se puede recrear sin consultar a la autoridad, dado que se genera un clima de paranoia entre la población, y la dependencia no está dispuesta a tolerar actos que de manera innecesaria generen pánico entre los ciudadanos.

