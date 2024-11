Una mujer hispana y su bebé mueren en un tiroteo en Connecticut

Autoridades informaron que una mujer y un bebé fueron asesinados a tiros mientras estaban dentro de un automóvil en Hartford, Connecticut, el martes después de que otro vehículo se detuvo junto a ellos y comenzó a disparar.

El teniente Aaron Boisvert del Departamento de Policía de Hartford dijo que no está claro de inmediato qué provocó el tiroteo, que ocurrió alrededor de las 3 p. m. en New Britain Avenue, cerca de Hillside Avenue y Zion Street, a pocos metros de una tienda de comestible.

Otro hombre que estaba en el auto con las dos víctimas también recibió un disparo, pero sus heridas no ponen en peligro su vida, dijo Boisvert en declaraciones citadas por The Associated Press.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Jessiah Mercado, de 20 años, y su bebé Messiah Díaz, de 4 meses de edad, ambos residentes de Springfield, Massachusetts, reseñó NBC News.

La tercera persona baleada fue reportada en condición estable. Es un hombre de unos 20 años, pero su nombre no ha sido divulgado.

Sospechoso muerto y un agente heridos en Queens

La policía de la ciudad de Nueva York mató a un hombre en Queens el martes por la noche después de que éste disparó contra agentes que estaban respondiendo a informes de robos a mano armada en la zona.

Se espera que el oficial que recibió el disparo sobreviva, dijeron las autoridades.

Joseph Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, identificó al sospechoso como Gary Worthy, de 57 años, quien estaba siendo buscado en relación con dos robos a mano armada a negocios en Queens.

Un par de agentes intentaron acercarse al hombre en el barrio de Jamaica, en Queens, y le pidieron que se detuviera, pero el hombre empezó a correr y disparó un tiro contra un agente, que le dio en el muslo. El agente respondió y mató a Worthy.

Una mujer de 26 años también resultó herida en la pierna durante el tiroteo, pero se espera que sobreviva, dijo Kenny.

Sigue leyendo:

–Mujer de Florida mató a tiros a su compañero de cuarto porque “no limpió lo que ensució”

–Padre de Washington disparó al conductor de un taxi tras encontrarlo agrediendo a su hija

–Crimen en Florida: joven murió en un tiroteo tras matar a sus padres y herir a un agente