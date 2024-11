Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 21 al 27 de noviembre

Caifanes en el Honda Center

Caifanes, una de las bandas más emblemáticas de la escena del rock en español, regresa al sur de California para ofrecer un show en el Honda Center (2695 E. Katella Ave., Anaheim). Se trata de un concierto que fue previamente pospuesto debido a problemas de visa de los integrantes. Martes 26 de noviembre 8 pm. Boletos desde $91. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Suministrada Caifanes

Junior H en el Honda Center

La sensación de las redes sociales, Junior H, continúa con su gira Sad Boyz Manía, que traerá al Honda Center (2695 E. Katella Ave., Anaheim) por una noche. Cantará sus corridos tumbados más representativos. Miércoles 27 de noviembre 8 pm. Boletos desde $102. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Los Temerarios en el Honda Center

Otro de los artistas que estarán por estas fechas en el sur de California son Los Temerarios, que presentan por todo el país su gira Hasta siempre. Los hermanos Ángel ofrecerán dos shows en el Honda Center (2695 E. Katella Ave., Anaheim). Sábado y domingo 8 pm. Boletos desde $96. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía Los Temerarios

Marca Registrada en el Intuit Dome

El popular grupo Marca Registrada, intérprete de éxitos como “El rescate” y “Solo me dejaste”, trae su gira The Goat al Intuit Dome (3930 W. Century Blvd., Inglewood) por una sola noche. Miércoles 27 de noviembre 8 pm. Boletos desde $61. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía Crédito: RB Music. | Cortesía

Winter Frolic en el Kidspace

El Kidspace Children’s Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) realiza su evento anual Winter Frolic, la celebración decembrina que incluye Sock Skating, una pista de patinaje con calcetines y sin hielo, bloques de hielo (en realidad de plástico) para hacer construcciones, una casa de jengibre gigante y más. Termina el 5 de enero. Boletos desde $14. Informes kidspacemuseum.org.

Foto: Jamie Pham Crédito: Cortesía

Ana Segovia en MOCA

El Museum of Contemporary Art (250 S. Grand Ave., Los Angeles) presenta MOCA Focus: Ana Segovia, la primera exhibición en solitario en Estados Unidos de esta artista de Ciudad de México. La muestra incluye una serie de importantes pinturas. Termina el 4 de mayo. Entrada gratuita. Informes moca.org.

Foto: Cortesía de MOCA

Exhibición en LACMA

La exhibición Digital Witness: Revolutions in Design, Photography, and Film, que está expuesta en el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles), examina el impacto de las herramientas de edición digital de 1980 hasta la actualidad. Incluye trabajos de casi 200 artistas. Termina el 13 de julio. Entradas desde $13; gratis residentes del condado de Los Angeles menores de 17 años. Informes lacma.org.

Winter Fest OC en Costa Mesa

Winter Fest OC, el festival de invierno más grande del sur de California, regresa al OC Fair and Event

Center (88 Fair Dr., Costa Mesa) para festejar diez años de existencia. Cuenta con una pista de patinaje sobre hielo, juegos y atracciones estilo carnaval, adornos de luces, toboganes con llantas, área para jugar con nieve de verdad, entretenimiento en vivo y más. En días selectos de mañana viernes al 5 de enero. Boletos desde $25. Informes winterfestoc.com.

Foto: Cortesía

Musical de Shrek en pijama

El Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa) realizará la Princess Fiona Pajama Party durante una de las presentaciones de Shrek the Musical. Además de ir vestidos con ropa de cama, los visitantes pueden participar en una sesión de preguntas y respuestas después del show con miembros del elenco. Sábado 7:30 pm. Boletos desde $45. Informes scfta.org.

Winter Lights en el Discovery Cube

El Winter Lights: A Journey Home, regresa al Discovery Cube del condado de Orange (2500 N. Main St., Santa Ana). Las veladas incluyen musica de la temporada, escenas con nieve y personajes como una hada de la ciencia y un tostador robot. En días selectos del sábado al 23 de diciembre. Boletos desde $9. Informes discoverycube.org.