¿Cazzu pierde millones tras desmentir a Ángela Aguilar?

Cazzu habría perdido millones de dólares, después de haber desmedido a Ángela Aguilar. Según el reportero de espectáculo, Ernesto Buitrón, la ‘Nena de la Trampa’, rompió un supuesto acuerdo de confidencialidad con su expareja, Christian Nodal.

Buitrón comentó que la argentina tendría prohibido hablar en público de su relación con el cantante. Hace un mes, la artista dio declaraciones -en exclusiva- en el programa ‘PLP’, de la cadena argentina Luzu TV, junto a su amiga la Joaqui.

El periodista afirmó que la intérprete de ‘Visto a las 00:00’, habría perdido 9 millones de dólares debido a sus declaraciones del 31 de octubre.

“Hay un rumor por ahí que le dio baje, porque en teoría, cuando se separan habría un contrato de confidencialidad, de esos a los que tiene Belinda acostumbrados a sus novios, y que, aseguran, le dio 9 millones, y que dentro de una cláusula decía: ‘bueno, pero no puedes decir nada de lo que pasó’ y que cuando Cazzu sale hace unas semanas a responder lo que dijo Ángela Aguilar, que pudiese haber incumplido”, explicó en el programa ‘Todo para la mujer’.

Sin embargo, en el mes de septiembre, el propio Nodal habría desmentido esta información. Después del cumpleaños de Inti, la hija que comparten, el intérprete de ‘Botella tras botella’ usó su cuenta de Instagram para afirmar que era una mentira y acusó a la gente de esparcir rumores.

Esto dijo Cazzu sobre Ángela Aguilar

Cazzu apareció para decir “su verdad”, después de que Aguilar afirmara que la argentina sabía de la relación y que no se había roto ningún corazón. Esa entrevista fue ofrecida a ABC News, la hija de Pepe Aguilar no aceptado ninguna entrevista a ningún medio latino.

“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento. Y como se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, lo cual me siento un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”. Cazzu – Cantante

Incluso, la cantante afirmó que Inti solo ha visto a su papá dos veces, después de la separación.

“Se dijo que no se rompió un corazón y que no sufrió, yo sufrí muchísimo, se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con mucho respeto por todos”, dijo la estrella.

Seguir leyendo: