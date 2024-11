Cinco cosas que inmigrantes debe saber ante deportaciones masivas de Trump

El presidente electo Donald Trump confirmó sus planes de deportaciones masivas, incluso de familias completas, si es el caso, como adelantó Tom Homan, nombrado como el “zar de la frontera”.

El nuevo gobierno republicano inicia funciones el 20 de enero de 2025 y, como lo adelantó Trump, desde el primer día habrá acciones sobre inmigración.

1. Quiénes son inmigrantes indocumentados

Existe la idea errónea que solamente los inmigrantes que ingresan sin papeles por cualquier frontera son indocumentados, pero hay al menos tres tipos de estos no-ciudadanos.

Una persona puede ser clasificada como indocumentada bajo tres criterios:

– Si la persona se quedó más tiempo del permitido por su visa de turista, trabajo, de estudiantes o de otro tipo.

– Si la persona violó los términos de su visa, como ser turista y trabajar.

– Si la persona cruzó la frontera de los EE.UU. sin inspección o con documentos falsos.

2. La emergencia nacional de Trump

El presidente electo Trump confirmó que para su plan de deportaciones implementará una emergencia nacional, lo cual le permitirá utilizar recursos del ejército a través de la Guardia Nacional.

Expertos han señalado que si bien los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) serían responsables de las redadas y procesamientos, el ejército podría facilitar la detención y traslado de migrantes.

El gobierno de Texas, por ejemplo, también puso a disposición del gobierno entrante un rancho de 1,400 acres para que se construyan centros de retención de migrantes, para su deportación.

3. Inmigrantes protegidos en riesgo

Hay inmigrantes con protecciones especiales que podrían estar también en riesgo, como aquellos con el Estatus de Protección Temporal (TPS), la gente con algún tipo de ‘parole’ (perdón a la deportación) humanitario.

El gobierno entrante de Trump no ha especificado cómo se implementaría esa estrategia, pero expertos en inmigración también alertan sobre el fin de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

4. Qué hace ante un encuentro con ICE

Al menos hasta el 19 de enero, cuando terminará la Administración Biden, ICE debe aplicar ciertos criterios en operaciones para detener a inmigrantes, enfocados en personas con récord criminal y gente que ingresó al país después de noviembre del 2022, pero los criterios cambiarán con el gobierno de Trump.

Expertos sugieren que un inmigrante tiene un encuentro con ICE:

– La persona no tiene que proporcionar su nombre, ni alguna identificación. “[El inmigrantes] no tiene que proporcionar identificación ni responder a ninguna pregunta. No tiene que dar su consentimiento para que se revisen sus bolsillos, bolsos o artículos personales”, indica la New York Immigration Coalition (NYIC).

– Si necesita encontrar a alguien que pueda haber sido detenido, puede buscar en el Sistema de Localización de Detenidos en Línea del ICE en locator.ice.gov, además de consultar la instalación específica en ice.gov/detention-facilities.

5. Grabar y solicitar ayuda

Un inmigrante tiene derecho a grabar su encuentro o el de otras personas con agentes de ICE, pero debe hacerlo en forma segura. Tome nota de la ubicación, la hora y lo que dijeron e hicieron los agentes de ICE.

“Tiene derecho a pedirles a los agentes una identificación y una copia de una orden judicial. Asegúrese de verificar que la orden esté firmada por un juez estatal o federal. De lo contrario, la orden puede ser una orden administrativa. Una orden no firmada por un juez no es una orden válida para que un agente exija la entrada (o la búsqueda) de un área privada como una casa, un vehículo o un área exclusiva para empleados en un lugar de trabajo”, indica NYIC.

Aunque los migrantes no tienen derecho a un abogado proporcionado por el gobierno, sí tiene el derecho de hacer una llamada telefónica para solicitar ayuda familiar o legal.

“Su representante debe tener acreditación del Departamento de Justicia (DOJ). En los Estados Unidos, un ‘notario’ no es un abogado; evite la ayuda de inmigración de agentes de viajes, preparadores de impuestos, preparadores de formularios o notarios”, recuerda NYIC.

