El COVID afecta la salud cardíaca de bebés

Una investigación reciente liderada por expertos de la Universidad de Londres, en colaboración con City St George’s, ha identificado un preocupante incremento en la proporción de bebés nacidos con anomalías cardíacas congénitas después del primer año de la pandemia de COVID-19. El estudio, publicado en Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, detalla un aumento del 16% en estos casos, en comparación con los datos previos a la pandemia, arrojando luz sobre un posible vínculo entre la crisis sanitaria global y el desarrollo fetal.

Las anomalías cardíacas congénitas son el tipo de defecto más común que afecta a los bebés antes de nacer, abarcando problemas en las válvulas, los principales vasos sanguíneos y la formación de orificios en el corazón. En el Reino Unido, 13 bebés son diagnosticados diariamente con esta condición, que afecta globalmente a uno de cada 110 nacimientos. El impacto de estas anomalías en la salud de los recién nacidos y las implicaciones para sus familias subrayan la importancia de comprender las causas detrás de este incremento.

El estudio se basó en un análisis exhaustivo de más de 18 millones de nacimientos registrados en Estados Unidos, utilizando datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) entre diciembre de 2016 y noviembre de 2022. Los investigadores compararon dos períodos: antes de la pandemia (diciembre de 2016 a noviembre de 2019) y durante la pandemia (diciembre de 2020 a noviembre de 2022).

En total, se analizaron 11 millones de nacimientos previos a la pandemia y más de 7 millones durante la misma. Las tasas ajustadas para factores como edad materna, número de embarazos previos, índice de masa corporal (IMC), diabetes y presión arterial indicaron un aumento de 56,5 casos por cada 100.000 nacidos vivos antes de la pandemia a 65,4 casos por cada 100.000 durante el período estudiado. Este incremento se observó específicamente después del primer año de la pandemia, sugiriendo que los efectos del virus SARS-CoV-2 podrían estar relacionados con el desarrollo de estas anomalías.

Para descartar otros factores como una disminución en el acceso a los servicios prenatales, los investigadores también analizaron los nacimientos de bebés con síndrome de Down, una condición genética que no está influenciada por infecciones virales. Los datos mostraron que no hubo variación en los casos de síndrome de Down durante el mismo período, lo que refuerza la hipótesis de que la COVID-19 pudo haber desempeñado un papel directo en el aumento de las cardiopatías congénitas.

Aunque el estudio no puede confirmar de manera concluyente cómo el virus afecta al desarrollo cardíaco fetal, los autores destacan la necesidad de investigaciones adicionales. Comprender si el SARS-CoV-2 causa directamente estos defectos y, de ser así, los mecanismos detrás de ello es un paso crucial para diseñar estrategias preventivas y terapéuticas.

Uno de los autores principales subrayó la importancia de observar si este patrón se replica en otros países. “No tenemos conjuntos de datos similares en el Reino Unido, pero es esencial determinar si el mismo fenómeno está ocurriendo en otras partes del mundo. Esto podría proporcionar información crítica para mejorar el cuidado prenatal global”.

La investigación también resalta un mensaje claro para las mujeres embarazadas: vacunarse contra la COVID-19 sigue siendo una medida fundamental para proteger tanto a las madres como a sus bebés. Con el virus aún en circulación, especialmente en los meses de invierno, los expertos instan a reforzar las campañas de vacunación y garantizar el acceso equitativo a estas medidas preventivas.

Estos hallazgos no solo tienen implicaciones para las políticas de salud pública, sino también para los esfuerzos de educación y apoyo a las familias afectadas. Con un número creciente de bebés enfrentando condiciones cardíacas desde el nacimiento, la atención médica especializada y los programas de investigación sobre salud materna y fetal cobran una relevancia aún mayor.

Mientras los científicos trabajan para desentrañar las razones detrás de este aumento, el estudio sirve como un recordatorio de los efectos duraderos de la pandemia en la salud global y en generaciones futuras. La identificación temprana, el acceso a servicios de calidad y la promoción de medidas preventivas son herramientas clave para enfrentar este desafío emergente en el ámbito de la salud prenatal.

