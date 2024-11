Gerard Piqué tocó la herida de las Águilas del América 

Gerard Piqué vuelve a estar en México para seguir con el desarrollo de sus proyectos. La Kings League y la Queens League tendrán su partido final de la temporada en diciembre. Toluca será el escenario. Piqué aprovechó y habló sobre el fútbol mexicano.

Miguel Layún es uno de los líderes de este proyecto de Gerard Piqué, pero en la versión latina. En una conferencia de prensa desarrollada en el Ayuntamiento de Toluca, el exjugador del FC Barcelona ofreció sus consideraciones sobre la Liga MX y su posible ganador. En medio de su explicación, Piqué recordó una reciente humillación del Club América.

“Me han dicho que el equipo va muy bien, que hace años que no ganan una liga, pero que hace poco le metieron cuatro al América, ¿así que por qué no ganarla este año? los animo muchísimo y les doy toda la fuerza para que puedan levantar el título”, dijo Gerard Piqué.

El partido al que hace referencia Gerard Piqué fue desarrollado en la última jornada de la fase regular de la Liga MX. Los Diablos Rojos del Toluca ganaron con goles de Gallardo, Angulo, Paulinho y Luan en el Estadio Nemesio Díez.

Gerard Piqué fascinado con Toluca

El exjugador del FC Barcelona reconoció que quedó encantado con la casa de los Diablos Rojos del Toluca. Gerard Piqué se asombró de ver en persona el Estadio Nemesio Díez, escenario en el que se jugarán las finales de su torneo u en el que la selección mexicana recientemente consiguió su remontada ante Honduras.

“Hemos ido al estadio y me fascinó, no lo conocía personalmente, pero la verdad que es fabuloso. Hay un túnel de vestuarios del equipo rival que ya mete miedo cuando pasas por ahí y luego los asientos están muy cercanos al terreno de juego y seguro que el ambiente cuando eres visitante tiene que ser difícil jugar aquí, así que es un placer poder llevar aquí las Finales”, agregó.

