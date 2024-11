México liberó a “El Contador”, líder del Cártel del Golfo solicitado en extradición por EE.UU.

Pese a ser solicitado en extradición por Estados Unidos, el narcotraficante José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, abandonó la prisión donde se encontraba y enfrentará su juicio en libertad provisional.

Esto, luego de que un juez consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó las causas para continuar imponiéndole la privación de la libertad, por lo que determinó su liberación.

El juez Gregorio Salazar Hernández señaló que la autoridad ministerial no refirió los hechos materia de la extradición, además de que no señaló el estatus de alguna investigación contra Cárdenas Martínez, mientras que su abogado demostró que no existe riesgo de fuga en caso de obtener su libertad, porque acreditó que tiene arraigo domiciliario.

Estados Unidos pretende su extradición para juzgarlo en una Corte Federal de Texas por nueve cargos federales, entre ellos conspiración internacional para poseer, con la intención de distribuir, metanfetamina, cocaína y fentanilo.

“El Contador”, quien llegó a ser jefe regional del Cártel del Golfo y además es sobrino de quien fuera el máximo líder de dicho grupo criminal, Osiel Cárdenas Guillén, estuvo en la lista de los delincuentes más buscados por la Fiscalía Tamaulipas, al grado de ofrecer una recompensa de 2 millones de pesos para quien proporcionara información que ayudara a dar con su paradero.

El líder del brazo armado “Los Escorpiones” fue detenido el 4 de marzo de 2019 en San Luis Potosí, con base en una orden de aprehensión del fuero común de Tamaulipas por el delito de secuestro. No obstante, quedó en libertad por falta de elementos.

El 27 de febrero de 2022 volvió a ser capturado en la Ciudad de México en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición.

Al ser liberado por el juez, “El Contador” deberá cumplir una serie de medidas cautelares como presentarse cada semana ante las autoridades y el pago de cinco millones de pesos.

También tiene prohibido salir del país, por lo que se le ordenó entregar su pasaporte y se le deberá colocar un brazalete electrónico. Asimismo, no podrá acercarse a la embajada de Estados Unidos en México o cualquier sede diplomática estadounidense en territorio mexicano, así como a las víctimas y familias del caso que se le sigue.

