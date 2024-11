Nacho Ambriz descartó que en Santos Laguna le hayan dado gato por liebre

Frente a varias versiones que han asegurado en las redes sociales de diferentes medios de que la directiva de Santos Laguna exhibió la trayectoria y prestigio de Ignacio Ambriz por no haber reforzado el plantel para poder competir por el título, el propio extécnico negó dichas versiones y expuso que hasta el último momento apoyaron su proyecto.

Entrevistado vía telefónica por La Opinión, Ambriz quiso patentizar su agradecimiento con la directiva de Santos Laguna, con el alto mando de Grupo Orlegui, con Alejandro Irarragorri, con Dante Elizalde, con Aleco Irarragorri, quienes siempre fueron cercanos a su entorno tratando de ayudarle a fructificar su proyecto.

“Los técnicos dependemos de los resultados, se le puede llamar fracaso, se le puede llamar un tropiezo en mi carrera, creo que es el peor torneo que tengo como entrenador, le puedes dar el título que tú quieras o la realidad es que es bien sabido los entrenadores dependemos de los resultados”, dijo Ambriz sin temor a reconocer este pequeño alto en su trayectoria como estratega.

Por esa razón, Ambriz está listo para admitir las críticas y los comentarios enjuiciando su labor en un equipo que aseguró en la charla, estaba diseñado para competir en serio por cosas importantes en el torneo Apertura 2024.

“Creo que le pueden dar el nombre que gusten, pero lo cierto es que estoy muy agradecido con el club Santos Laguna, con el grupo Orlegui, encabezado por Alejandro, con quien tuve muchas pláticas, c con Dante, con Braulio y hoy con la llegada de Alejo, siempre fueron muy cercanos, a mí, siempre me ayudaron para que se nos dieran los resultados y poderme quedar más tiempo aquí en el equipo, pero no se dieron”

“Habíamos armado un equipo con cierta experiencia era la base principal y después todos los jóvenes que se debutaron combinado con algunos titulares que nos iban a acompañar, pero por muchas lesiones que tuvimos, primordialmente de la gente que pensaba que era la de experiencia, pues se me volteó el asunto, y al final el equipo joven fue el que empezó a jugar más, por ahí jugaban algunos momentos bien y en otros con muchos errores. También tuvimos expulsiones que se fue cayendo el equipo y caímos en una inercia de malos resultados y no logramos prender el equipo para terminar en último lugar”.

Por esa razón, Nacho, con un amplio recorrido en escuadras del nivel de América, Chivas , Toluca y León, entre otras del fútbol de México, así como el Huesca de España, lamentó los resultados que terminó entregando en la escuadra lagunera que le generan arrepentimiento por fallarle a los aficionados.

“Por eso estoy muy apenado con el equipo Santos Laguna, con la afición que siempre vino a apoyarnos, con esa afición que desde que yo llegué siempre me vieron con mucho cariño y con mucho respeto, pero al no haber resultados me siento un poco apenado con ellos”.

“Creo que es el primer lugar donde llego y la afición quería que yo llegara, incluso todavía cuando salgo a comer con mi esposa aquí en Torreón, la gente se porta bien conmigo, no ha habido ningún reclamo, pero si lo hubiera yo lo entendería”

“Dentro de todos los males que a distancia pudieron existir en los bajos números de Santos Laguna, Ignacio Ambriz también encontró cosas favorables como el desarrollo de jóvenes como Salvador Mariscal, Jordán Carrillo, Luis Eduardo “Chapito” Gutiérrez que lo trajimos de Atlético La Paz de la Liga Expansión, Luis Sandoval y Diego Medina, que jugaron de laterales, ya que me invento posiciones”, destacó el estratega.

Nunca lo engañaron

Dentro de la charla, Ambriz quiso dejar bien claro que la directiva de Santos Laguna jamás le jugó chueco a la hora del diseño del plantel y que a la mera hora le hayan metido gato por libre en la cuestión de refuerzos para no poder alcanzar sus objetivos

“Lo reitero, cuando arme el equipo teníamos un equipo con experiencia y te lo nombro, porque era jugar con Carlos Acevedo, portero con bastante experiencia, luego estaba Vladímir Loroña, Santiago Núñez, Anderson Santamaría, Bruno Amione que venía de Italia. Luego en medio campo tenía Pedro Aquino que lo conozco bien, Santiago Naveda, a Jordan Carrillo que había ido a Europa, a Ramiro Sordo que viene de Newells y luego a José Juan Macias y a Antony “Choco” Lozano”.

“Entonces, si tú ves al equipo que yo tenía en mi cabeza, era un equipo de 27 años, con bastante experiencia y todos los otros que te nombré. También Hugo Rodríguez, Ismael Govea, era un equipo que estaba bien armado, pero por muchas circunstancias hasta el final nunca lo tuve. Por bajas de juego, por cuestiones tácticas mías y después tuve muchos lesionados. Hubo momentos en que tuve once lesionados. Luego a Macías nunca lo dejaron las lesiones”.

En este tema añadió que:” Si yo hubiera tenido ese equipo que diseñamos, si habría dicho, ay en la torre, pero después con los jóvenes nunca lo dudé. Por eso digo, a mí no me engañaron, yo estaba contento con lo que habíamos armado. Entonces con este armado y después con el armado que me acompañó era un club con un 60 por ciento de calidad”.

Se le hizo mención que se llegó a manejar que la directiva le había dado gato por libre, a lo cual respondió tajantemente: “No para nada, lastimosamente toda la gente habla de afueras de un club que uno mejor que nadie sabe que trabaja así, un club que a veces ha apostado por gente joven de afuera y otros con cierto recorrido y hoy se juntaron muchas circunstancias y quien iba a imaginar que el equipo fuera un hospital”.

Nacho Ambriz y las razones de su renuncia a Santos Laguna, en donde se dijo muy agradecido con la directiva. Crédito: Víctor Pichardo | Imago7

Quien iba a imaginar que Giovanni Pérez, Salvador Mariscal, Aldo López y Jordan Carrillo, cuatro canteranos, me iban a acompañar y que se harían titulares. Fueron unas por otras, pero aquí no hubo engaño. Porque todos estábamos a gusto, Braulio luego no se dieron las cosas”, finalizó.

