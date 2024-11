André Jardine no teme a Toluca tras meter a América en Liguilla

Tras una dramática clasificación en el Play In al vencer a Xolos en tanda de penales, las Águilas del América ya piensan en los cuartos de final del Apertura 2024.

En esta instancia, se medirán a Toluca, equipo que recientemente les propinó una dolorosa goleada de 4-0 en la última jornada de la fase regular.

Para el técnico azulcrema, André Jardine, este duelo representa más que una oportunidad de avanzar: es una revancha.

“No hay una persona en México que no sepa que no somos el equipo del último partido al que te refieres”, declaró Jardine al ser cuestionado sobre la goleada sufrida en el Nemesio Diez. “Será un partido duro, no tengo dudas, pero quien quiera salir campeón debe dar un paso adelante y mostrar para qué está”.

El estratega brasileño mostró confianza en el potencial de su equipo, pero también reconoció las dificultades que implica enfrentarse a los Diablos Rojos.

“Pensamos exclusivamente en Toluca. Es un rival que siempre cuesta trabajo, de un nivel similar al nuestro. Serán dos grandes partidos. Estamos felices de enfrentarlos y entender cómo afrontar este reto”, añadió.

Jardine destacó que, a pesar de haber sido el equipo con más puntos acumulados entre ambos torneos en 2024, el rendimiento en la Liguilla será lo que defina el éxito.

“Aquí poco importa lo que hicimos antes. Importará quién juega mejor, quién es más efectivo. Si el juego es equilibrado, habrá que aprovechar las oportunidades”.

El técnico dejó claro que América no teme a ningún rival, aunque respeta el poderío de Toluca.

Para Jardine, este enfrentamiento será una prueba crucial de cara a las aspiraciones de título de las Águilas, quienes buscarán corregir los errores del pasado reciente y demostrar que están listos para dar el siguiente paso en su camino al campeonato.

La mesa está puesta para una serie de alta intensidad entre dos equipos que tienen mucho por demostrar. América y Toluca se verán las caras en una eliminatoria que promete emociones al límite.

