Hermano de Ángela Aguilar comenta un post de Cazzu en redes: “Con todo respeto”

El regreso a las redes sociales de la rapera argentina Cazzu no solo despertó la emoción de los fanáticos, también de una que otra figura pública. Ese fue el caso de Emiliano, hermano mayor de Ángela Aguilar, y quien no pudo evitar dejarle un breve, pero contundente comentario con el que dio mucho de qué hablar.

Fue la tarde del pasado 20 de noviembre cuando la intérprete de temas como “Brinca” y “Mucha data” reapareció en su cuenta de Instagram con un post que no solo incluyó sensuales fotografías de sí misma, también dejó en evidencia que su pausa en la escena musical está a punto de llegar a su fin.

Ante la esperada noticia, el hijo de Pepe Aguilar, Emiliano, decidió comentar el post con emojis de corona y fuego, mensaje que decenas de internautas interpretaron como un claro respaldo a la argentina en la polémica que protagoniza junto a su hermana Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Cazzu regresa a las redes y presume su figura en ajustados atuendos

A pesar de que esta acción desató el furor de varios usuarios, hubo otros cuantos que no tardaron en interpretarla como una burla hacia la cantante, razón por la que lanzó un segundo mensaje en el que aclaró su postura.

Ante la respuesta de una usuaria que colocó “¡Que raro eres!”, el joven expresó: “¿Porque me gusta su música soy raro? Esto lo hago con todo respeto y porque me gusta su carrera, yo no ando insultando a la gente y no me meto con nadie”.

Pepe Aguilar y Cazzu formarán parte del festival Bésame Mucho 2025

Es así como el integrante de la dinastía Aguilar deja claro que para él no existen bandos en el drama que se ha visto embarcada Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal tras anunciar su romance a solo unos días de la polémica ruptura con Cazzu.