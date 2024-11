Lionel Messi se rinde en elogios al FC Barcelona de Hansi Flick

El buen momento que está atravesando el FC Barcelona no ha pasado inadvertido para el astro argentino Lionel Messi quien recientemente se deshizo en halagos para el equipo dirigido por el entrenador alemán Hansi Flick que está dominando en LaLiga y en la Champions League.

En una reciente entrevista concedida a TV3 la actual estrella del Inter Miami quien marcó una época en el fútbol mundial durante su etapa como jugador del cuadro catalán reconoció que el director técnico alemán está haciendo un gran trabajo dándole la oportunidad al talento joven del equipo.

“Es un orgullo muy grande ver cómo está representado ahora mismo el primer equipo. Este Barcelona es espectacular y no me sorprende. No es nada nuevo, ha pasado toda la vida; desde que yo llegué con 13 años al Barcelona. Es espectacular que los chicos tengan esta oportunidad”, comentó el argentino.

Para el nueves veces ganador del Balón de Oro es importante que el talento joven reciba esa oportunidad que están teniendo en la actualidad jugadores como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Héctor Fort y Marc Casadó entre otros, tal y cómo ocurrió con él en su momento bajo la dirección técnica de Pep Guardiola.

“Cuando se les da confianza, ellos responden de este modo porque ellos conocen el club mejor que nadie y están acostumbrados a jugar así desde pequeños. Si se les acompaña, pasan estas cosas, como ocurrió en nuestra época”, recordó el astro argentino de 37 años.

Tras una pasada temporada en la que terminaron con las manos vacías ahora bajo el mando de Flick el FC Barcelona está dominando de gran forma en el campeonato español en donde marchan en el primer puesto con seis puntos por encima del Real Madrid al que venció el mes pasado por un claro 0-4.

Los jugadores del FC Barcelona durante el entrenamiento del primer equipo azulgrana realizado este viernes de cara al próximo partido de LaLiga que jugarán este sábado contra el Celta de Vigo. Crédito: Enric Fontcuberta | EFE

Con la mente puesta en volver a vivir en Barcelona

Aunque todo parece indicar que Lionel Messi y su familia se han adaptado de gran forma al estilo de vida de Miami desde que se sumó al equipo de la ciudad a mediados del 2023 en la cabeza del astro argentino está la idea de poder regresar a vivir en Barcelona donde guarda muy buenos recuerdos.

“En nuestra mente, el día de mañana es volver a vivir en Barcelona”, aseguró el campeón del mundo con la Selección de Argentina en Qatar 2022 quien recordó las bondades de la Ciudad Condal donde vivió grandes momentos cuando era jugador del FC Barcelona.

“Echamos mucho de menos Barcelona. Tenemos amigos y dejamos muchas cosas allí. Mis hijos son catalanes y yo viví toda la vida allá. Y me siento de Barcelona y lo echo de menos. Nunca se sabe hacia dónde te llevará la vida, pero nuestra idea es vivir en Barcelona porque es nuestra casa”, aseguró.

