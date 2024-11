Los beneficios del té

Cómo elegir las variedades más saludables para ti

El té negro contiene compuestos de plantas llamados teaflavinas, que pueden ayudar a proteger tu corazón.

By Althea Chang-Cook

Quizás es una mañana fría y lluviosa, y necesitas un suave aumento de energía. O quieres disfrutar de una bebida para relajarte después de almorzar con un amigo. O tal vez solo quieras desconectarte al final de un día ajetreado.

La bebida perfecta para todas estas situaciones, y que se encuentra en las despensas de más del 80% de los hogares en Estados Unidos, es una aromática taza de té, con un chorrito de limón, un poco de leche o miel, o simplemente sola, sin ponerle nada.

Pero, ¿qué contiene realmente ese té de English Breakfast o de manzanilla que estás tomando? En su forma más básica, el té es una mezcla de agua y plantas secas. Los llamados tés auténticos, como el negro (ya sea English Breakfast, Earl Grey y Darjeeling), el verde y el blanco, se elaboran todos a partir de las hojas de una misma planta: Camellia sinensis. Sus sabores y colores pueden variar de claros y frescos hasta oscuros y tonos de tierra profundos.

Los tés herbales– como la manzanilla, la menta y el jengibre– se producen a raíz de una gran variedad de hierbas y otras plantas. Técnicamente, estos no se consideran tés auténticos (oficialmente se le llama tisanas), sin embargo ofrecen una sensación de placer y comodidad muy similar, con sabores van desde lo dulce hasta matices picantes.

Hoy en día, algunos entusiastas incluso tratan el té como el vino, combinando diferentes tipos de té con alimentos que los complementen. Por ejemplo, Shabnam Weber, sommelier de té y presidente de la Asociación de Té y Hierbas de Canadá, dice que el té negro es un buen acompañante para la carne de res, el verde para los mariscos y el blanco para los postres a base de durazno.

Al decidir qué té vas a preparar, ten en cuenta sus posibles beneficios para la salud. El té se menciona como bebida medicinal en textos escritos alrededor del siglo III en Asia. Y hay cada vez más evidencia de que quienes beben tés auténticos con regularidad pueden tener un menor riesgo de sufrir un ataque al corazón, diabetes tipo 2, cáncer, deterioro cognitivo y otros problemas de salud.

Las sustancias conocidas como antioxidantes polifenólicos– que combaten el daño celular y la inflamación– posiblemente son las que contribuyen a las propiedades protectoras de los tés auténticos. Los tés de hierbas, algunos de los cuales se utilizan desde hace mucho tiempo como remedios caseros, también pueden tener propiedades saludables. Sin embargo, debido a la gran cantidad de variedades de infusiones herbales disponibles, demostrar su efectividad puede resultar más complicado.

La cafeína que se encuentra de forma natural en tés como el negro, el verde y el blanco también puede ser buena para ti si se toma con moderación y “podría ayudar a mantener tu cerebro y tu sistema nervioso saludables”, dice Michelle M. Francl, PhD, profesora de química en el Bryn Mawr College de Pensilvania y autora de “Steeped: The Chemistry of Tea” (Royal Society of Chemistry, 2024).

Sin embargo, tanto en los tés auténticos como en los de hierbas, han surgido preocupaciones acerca de posibles contaminantes, como pesticidas y metales pesados, incluyendo el plomo. Pero cuando los científicos de CR analizaron 30 tés negros, verdes y de hierbas populares, encontraron pocos motivos de preocupación en la mayoría de ellos. (Consulta más detalles sobre los resultados de estas pruebas).

¿Cuánto té deberías tomar? No hay una recomendación fija. Algunos expertos sugieren tomar de 2 a 3 tazas al día para beneficiarse de sus propiedades. Solo asegúrate de ajustar tu consumo de acuerdo a tu tolerancia a la cafeína (o elige variedades descafeinadas).

Tés auténticos

Si bien los 5 tipos principales que verás a continuación provienen de la planta Camellia sinensis, el sabor, el aroma y la apariencia de cada uno dependen de cuándo se recolectan las hojas y de cómo se manejan después. También, sus niveles de compuestos saludables pueden variar.

Té negro

Qué es: Este té se elabora triturando y secando las hojas, lo que libera una enzima que las hace más oscuras– de ahí su nombre. Cada variedad es un poco diferente. El English breakfast, por ejemplo, suele ser una mezcla de dos tés negros de sabor intenso, mientras que el aceite de bergamota que se le pone al Earl Grey le da un aroma floral y casi dulce.

Sabor: el té negro contiene una gran cantidad de taninos, compuestos vegetales que le dan a la infusion un sabor a tierra y un amargo ligero que no resulta desagradable.

Beneficios: las personas que toman té negro regularmente pueden tener menos probabilidades de sufrir un ataque al corazón, posiblemente porque las teaflavinas– los polifenoles predominantes– ayudan a controlar la inflamación y a relajar los vasos sanguíneos.

Cafeína: de 30 a 50 mg por taza de 8 onzas.

Pu Erh

Qué es: ¿Estás cenando en un restaurante chino? Es muy probable que el té que te sirvan sea pu erh, que se elabora fermentando hojas de té húmedas (a veces durante hasta 30 años), este proceso permite que el moho fúngico disminuye la astringencia de las hojas, dice la experta en té Michelle M. Francl, PhD. Luego, las hojas se doblan, se secan al sol y se enrollan.

Sabor: Dependiendo del tiempo que hayan estado añejadas las hojas, esta infusión de color café rojizo puede variar de suave a ligeramente amarga.

Beneficios: los estudios han vinculado el pu erh con menores riesgos de obesidad, colesterol alto, diabetes y enfermedad de Alzheimer.

Cafeína: de 30 a 100 mg por taza de 8 onzas.

Té Oolong

Qué es: Para producir el té oolong, las hojas de té se secan parcialmente y luego se enrollan suavemente, un proceso que puede darles un tono verde-amarillo. El té oolong suele formar parte de las ceremonias de té en las bodas chinas, pero también se vende en bolsas y a granel para disfrutar en casa.

Sabor: al igual que otros tés, el sabor puede variar mucho, dependiendo del clima en que se cultivan y de cómo se secan y enrollan las hojas. Algunos oolongs son ligeros y florales, mientras que otros son más pesados ​​y con notas de madera. “A menudo tiene muchas capas de sabores”, dice Cindy Li, fundadora de Uproot Teas en Boulder, Colorado.

Beneficios: los antioxidantes principales del oolong– conocidos en inglés como teasinensins– pueden mejorar la inmunidad y reducir la inflamación.

Cafeína: de 30 a 50 mg por taza de 8 onzas.

Té verde

Qué es: Estas hojas se ponen al vapor justo después de ser recolectadas, lo que les permite conservar su color verde. Existen muchos tipos– como sencha, gunpowder y hojicha– cada uno con sus propias características. Para el popular matcha, las hojas se muelen hasta convertirlas en polvo y se mezclan en agua caliente.

Sabor: Por lo general, tiene un sabor herbal, con notas florales y afrutadas, y un toque ligero de astringencia.

Beneficios: El té verde está cargado de antioxidantes, incluyendo la epigalocatequina galato (EGCG), y puede contribuir a la protección del corazón. Un estudio descubrió que una taza o 2 al día pueden reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares entre un 11% y un 16%. También se ha hablado mucho de sus posibles propiedades para prevenir el cáncer, pero no hay pruebas definitivas.

Cafeína: 30 mg por taza de 8 onzas; el matcha puede tener un poco más.

Té blanco

Qué es: Está elaborado con hojas jóvenes de té que se secan justo después de ser recolectadas, el té blanco es más ligero tanto en color como en sabor en comparación con otros tés auténticos. Aunque algunos se venden simplemente como té blanco, también puedes encontrar cajas y latas etiquetadas como peonía blanca (también conocida como bai mudan) o aguja de plata, que alguna vez fueron tan valoradas que estaban reservadas para la realeza.

Sabor: Puedes esperar un sabor delicado y floral con notas herbales.

Beneficios: El té blanco contiene los niveles más altos de antioxidantes de todos los tés, incluyendo el EGCG, por lo que consumirlo con regularidad posiblemente te permitirá aprovechar los beneficios de todos los tés auténticos.

Cafeína: 35 mg por taza de 8 onzas.

Tés Herbales

Los tés de hierbas pueden elaborarse a partir de una amplia variedad de componentes botánicos como hierbas, flores, especias, raíces, frutas y cortezas. A diferencia de los tés auténticos tradicionales, la mayoría de las infusiones de hierbas no contienen cafeína. Algunas contienen solo un ingrediente, otras una mezcla. Esto es lo que debes saber sobre 4 tés de hierbas populares.

Manzanilla

Qué es: Las flores de manzanilla secas se utilizan enteras (lo que normalmente encontrarás en tés sueltos) o cortadas en pedazos (que es como suele presentarse en las bolsitas de té).

Sabor: Esta tisana popular es ligeramente floral y dulce. Cindy Li de Uproot Teas recomienda la manzanilla a granel, con flores enteras, para obtener una infusión con el mejor sabor.

Beneficios: La manzanilla tiene fama de ser un remedio para el sueño, y las investigaciones lo confirman. En un estudio publicado este año en la revista Complementary Therapies in Medicine, los científicos descubrieron que tomar té de manzanilla antes de dormir contribuía a un mejor descanso. También tiene propiedades antiinflamatorias, puede mejorar la digestión y tradicionalmente se ha utilizado como diurético.

Jengibre

Qué es: La raíz de jengibre entera se seca y, a veces, se muele, para que sus sabores se liberen cuando se le añade agua caliente. Algunos tés de jengibre en bolsitas o sueltos que verás en las tiendas o en línea, como el de Yogi, también contienen otras hierbas, como la hierba de limón o la raíz de regaliz.

Sabor: Al igual que el jengibre fresco que se le pone a las comidas, este té tiene un sabor similar a la pimienta y ligeramente dulce, además de un aroma fuerte y picante.

Beneficios: El jengibre se ha utilizado tradicionalmente para aliviar la indigestión, las náuseas y el estreñimiento. Las investigaciones también sugieren que el té puede reducir la inflamación y que tiene algunas propiedades que podrían ayudar a prevenir el cáncer.

Rooibos

Qué es: Lo verás con más frecuencia con el nombre de rooibos, pero también se le conoce como té de arbusto rojo. El rooibos proviene de las hojas y flores secas del Aspalathus linearis, una planta que crece en Sudáfrica. El té rooibos se vende suelto o en bolsitas y regularmente se utiliza como base para varias mezclas de hierbas o infusiones aromáticas, como el té rooibos con vainilla de Madagascar de Celestial Seasonings y el té herbal temporada festiva de Harney & Sons.

Sabor: El rooibos tiene un sabor floral con una esencia a madera. Es naturalmente dulce, por lo que es posible que no necesites ponerle azúcar o miel.

Beneficios: Como muchas frutas, verduras y especias, el rooibos está lleno de potentes antioxidantes conocidos como flavonoides. Algunas investigaciones sugieren que este té puede ayudar a reducir los niveles altos de colesterol LDL (“malo”) y los niveles de azúcar en la sangre.

Menta

Qué es: Las hojas secas de la planta de menta.

Sabor: La menta tiene un sabor intenso y mentolado. Puedes tomar té de menta suelto o en bolsitas (hay muchas variedades disponibles de ambas formas) o suavizar su fuerte sabor eligiendo una mezcla como el Mint Medley de la marca Bigelow Tea, que incluye a su pariente más suave, la hierbabuena. También puedes probar otras combinaciones de té que incluyan menta. Estas pueden tener ingredientes como jengibre, raíz de regaliz o incluso chocolate. Algunos de estos, como el té Dark Chocolate Peppermint de la marca Art of Tea, pueden contener algo de cafeína, por lo que deberás revisar muy bien las listas de ingredientes si buscas una bebida para relajarte antes de dormir.

Beneficios: Aunque la investigación científica sobre el té de menta ha sido limitada, esta bebida se ha utilizado durante mucho tiempo como remedio casero para ayudar a la digestión y aliviar los gases, y la inflamación. Sin embargo, si sufres de acidez estomacal crónica (GERD, por sus siglas en inglés), es mejor tener cuidado: el té de menta puede empeorar los síntomas.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de noviembre/diciembre del 2024 de la revista Consumer Reports.

