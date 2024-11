OnePlus Pad 2 se convierte en una de las primeras tablets en recibir Android 15

La OnePlus Pad 2 ha dado un gran paso en el mercado de tablets Android al convertirse en la primera tablet no perteneciente a la línea Pixel en recibir la actualización a Android 15. Esta noticia posiciona a OnePlus como un referente en rapidez de actualizaciones, superando a fabricantes como Samsung en la implementación del sistema operativo más reciente de Google.

Una actualización progresiva: ¿Por qué aún no la ves?

La llegada de Android 15 a la OnePlus Pad 2 se está llevando a cabo de manera escalonada. Esto significa que no todos los dispositivos recibirán la actualización al mismo tiempo. La versión OPD2403_15.0.0.201(EX01) ya está disponible para usuarios en India, Europa y otros mercados globales, y se espera que llegue a Estados Unidos en los próximos días. Si tu tablet aún no muestra un mensaje para actualizar, no te preocupes; es completamente normal y parte del proceso progresivo de distribución.

¿Qué novedades trae Android 15 a la OnePlus Pad 2?

Con Android 15, OnePlus ha introducido una serie de mejoras a través de OxygenOS 15, la capa de personalización que acompaña al sistema operativo. Estas son algunas de las características más destacadas que encontrarás en tu OnePlus Pad 2 tras la actualización:

1. Experiencia más fluida con un nuevo motor de renderizado

La actualización incluye un nuevo motor de renderizado que mejora las animaciones y transiciones del sistema. Esto resulta en una experiencia más fluida y responsiva, algo especialmente útil en una tablet enfocada tanto en productividad como en entretenimiento.

2. Gestos avanzados con ventanas flotantes

Una de las funcionalidades más atractivas es el nuevo gesto para abrir aplicaciones en ventanas flotantes. Al deslizar hacia abajo desde una notificación, podrás abrir la app asociada en una ventana flotante para una multitarea más eficiente. Un simple gesto hacia arriba cerrará la ventana, permitiendo un flujo de trabajo más dinámico.

3. Panel de notificaciones y ajustes rápidos rediseñado

OxygenOS 15 introduce la posibilidad de dividir el panel de notificaciones y el de ajustes rápidos, una función inspirada en iOS y otros fabricantes chinos. Ahora, al deslizar desde la esquina superior izquierda, se desplegarán las notificaciones, mientras que un gesto desde la esquina superior derecha mostrará los ajustes rápidos. Este rediseño también incluye nuevas animaciones y mejoras visuales que hacen que la interfaz sea más intuitiva y moderna.

4. Mejoras específicas para tablets

Android 15 en la OnePlus Pad 2 aprovecha al máximo el tamaño de pantalla, permitiendo una mejor distribución de elementos en el sistema operativo y en aplicaciones compatibles. Esto incluye una gestión más eficiente de la multitarea, lo que refuerza la utilidad de la tablet en escenarios de productividad.

5. Mayor estabilidad y rendimiento optimizado

Además de las nuevas funciones visibles, Android 15 en la OnePlus Pad 2 trae optimizaciones internas para mejorar el rendimiento general del dispositivo. Esto se traduce en tiempos de carga más rápidos y una mayor eficiencia energética.

No es la primera vez que OnePlus destaca por la rapidez con la que implementa actualizaciones de software. Hace unas semanas, la marca fue la primera en actualizar su buque insignia, el OnePlus 12, a Android 15, superando incluso a grandes fabricantes como Samsung.

