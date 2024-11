Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de noviembre de 2024

PISCIS

Una persona del sexo opuesto se va a acercar a tu vida, pero solo para dañarte la existencia y hacerte quedar mal, ten mucho cuidado con esa situación. Te encuentras en una etapa de grandes cambios, es importante que visualices hacia donde te diriges para que no sigas perdiendo el tiempo en cuestiones que no son importantes ni necesarias en tu vida. Te ha costado mucho mostrar tus sentimientos y eso se debe a que ya no crees mucho en al amor y te da terror enamorarte y que terminen fallándote, deja ya esas cuestiones en el pasado y aprende de las caídas que se te presenten en la vida, date la oportunidad de conocer personas, de enamorarte y si algo no funciona al menos disfrutaste el momento y siempre vendrá algo mejor. Posibilidades de realizar un negocio que te va a dejar muy buenas ganancias. Si no estas conforme con una parte de tu cuerpo ponte las pilas que no hay nada que una buena rutina de gym o una cirugía solucione. Si ya tienes una relación es posible que entres en una etapa de muchas inseguridades y celos que podrían desestabilizar la relación, aprendan a comunicarse más pues es la base de que la relación mejore.

ACUARIO

Cuida un friego las amistades pues has estado ausente y comenzarás un ciclo de renovación, podrías alejar a varias personas importantes para ti de tu vida debido a tu falta de atención por ellas. Ten cuidado con dos amistades pues han estado despotricando un montón de chismes en tu contra. Recuerda que nadie es indispensable y todos somos reemplazables así que no te martirices por alguien que se fue y no quiso seguir a tu lado. Pon en claro tus sentimientos si tienes pareja podría surgir problemas debido a una amistad de tu pior es nada, le anda metiendo cosas de ti en su cabeza. Algunas veces te atontas mucho y te deprimes por personas por las cuales no deberías, recuerda que no todas las personas merecen tus lágrimas, algunas veces das demás por quien no ofrecería ni un peso por ti, aprende a valorarte y darte cuenta de que nadie es indispensable en tu vida y quien lo sea no te va a hacer sufrir ni tendrás que pedirle migajas de tiempo. Ya has aprendido de tus errores, no caigas de nuevo en los mismos hoyos, si una vez cometiste el error de confiar en quien solo te dio dolores de cabeza no lo vuelvas hacer, aprende a querer y valorarte pues nadie lo va a hacer por ti.

CAPRICORNIO

Es momento de cambiar para bien, de dejar de pensar en los demás y enfocar tu vida en tu bienestar, no mereces vivir en el suelo ni arrastras, mereces algo lleno de amor, dicha y felicidad y la única manera de conseguirlo será luchando cada día por tus sueños y no dejándote manipular por personas que buscarán poner obstáculos en tu vida y verte en el suelo. Hay posibilidades de iniciar una relación solo es cuestión de decidirte, has tenido varias oportunidades sin embargo te aterra ser engañado o engañada, no temas a los que la vida te pone en frente, es mejor caer y levantarse, pero al fin avanzar, que quedarte viendo como la vida pasa. Tienes enemigos y estarán al asecho buscando la oportunidad de fregarte, necesitas hacer una limpia en tus amistades y sacar todas esas personas que con sus actitudes te perjudican o te hacen sentir mal, es momento de que tu vida gire en torno a la paz y estabilidad que necesitas para encontrarte a ti mismo. Hay posibilidades de cambios en cuestiones de trabajo, podría llegar un nuevo nombramiento.

SAGITARIO

Algunas veces sentirás ansiedad o querrás salir corriendo, aprende a controlar un poco y buscar a esas personas que te llenan de paz. Una invitación a salir con amistades podría presentarse en los próximos días. Se va a cancelar un viaje o algo no va a salir como lo esperabas. Hay movimientos astrológicos que van a hacerte que digas lo que sientes al punto que te va a valer madres si lastimas o no a las demás personas. Ten cuidado con la manera en que ves a las personas, estas en una etapa en la que te has sentido más solo o sola que nunca y podrías cometer errores y confundir amor con costumbre o soledad. Pon los pies en la tierra y no cometas más esos errores, deja las cosas en claro y no te hagas falsas ilusiones con personas que no tienen ningún interés en ti. Vienen oportunidades muy buenas en la cuestión de negocios, cambios en trabajo y posibilidades de que te ofrezcan algo mejor. Ten cuidado con contar planes pues la envidia te puede fregar muchos proyectos.

ESCORPION

Cambia esa mentalidad que tienes, algunas veces eres bien negativo o negativa y piensas que no podrás cuando en realidad tienes todas las armas para lograr lo que te propongas. Algunas veces te cuelgas mucho y te da por recordar cosas del pasado, tienes que deshacerte de eso y darte cuenta que el pasado ya fue, nada tienes que seguir haciendo ahí, tienes un panorama muy amplio para ser feliz con quien tu desees. Es momento que pongas en una balanza lo que has hecho de tu vida y lo que te falta por hacer, últimamente has descuidado mucho tus sueños por darle importancia a las necesidades de otras personas que no deberían de ser tan importantes para ti pues no han hecho nada por ti ni para ti. Un amor del pasado regresa y te volverá a mover el tapete no te dejes manipular y pon tus propias condiciones recuerda que ya no estás para perder el tiempo. Tu buen corazón te mostrará el camino que debes de seguir para la consolidación de tus metas, ten presente que hay que trabajar si quieres lograr tus sueños y objetivos.

LIBRA

Hay cambios de humor andarás algo mal humorado o mal humorada al punto que mandarás a la fregada a más de una persona, eres una persona de cuidado pues cuando te sientes acorralado o acorralada no piensas solamente actúas sin importar el daño que pudieras ocasionar. La distancia siempre será el principal problema, ten en cuenta que una relación a sí lejos de beneficiarte podía hacerte perder los mejores años de tu vida, pon los pies en la tierra y reflexiona si es lo que necesitas en tu vida si es así, adelante, sino es momento de soltar y dejar ir y pensar en otras propuestas y mejores oportunidades. Ten presente que el amor no te va a llegar realizado, tendrás que construirlo con la persona que tú elijas. Aguas con la manera de expresarte de las personas pues podrías ser imprudente y salir bien bufado o bufada. Ten cuidado la manera en que te relacionas con las personas pues podrías cometer indiscreción. A las personas hay que tratarlas como quieres que te traten.

VIRGO

Una amistad está por traicionarte se la ha pasado hablando a tus espaldas cuestiones de tu familia. Tienes la felicidad en tus manos sin embargo has estado viendo hacia otro lugar donde ni te mascan. Ten cuidado con las oportunidades que se te presentan pues podrías quedar como el perro de las dos tortas. Ten cuidado con cambios de humor de tu pareja en caso de tener, andará algo exaltado o exaltada y podría herirte con ciertos comentarios, trata de no tomarte las cosas tan apecho, no vale la pena, mejor solo escucha y calla. Te va a llegar una noticia que te pondrá de mal humor, toma las cosas con calma recuerda que todo tiene solución. Si ya tienes una relación no te la compliques tanto, algunas veces eres muy exigente con tú pareja, pero tú no estás dispuesto o dispuesta a complacer en lo que te pide. Algunas veces caes en errores por complacer a personas que quieres o significan mucho en tu vida.

LEO

Extrañarás mucho a familiares que viven en tierras lejanas o a una persona que ya no está físicamente contigo. Cambios de planes en últimos momentos. Después de la tempestad viene la calma, te sentirás un poco más tranquilo o tranquila estos días, has pasado por situaciones bien complicadas de las cuales te ha sido difícil salir, debes aprender a no juzgar tanto a las demás personas y mejor ponerse en su lugar para lograr entender el por qué actúan de esa manera. Es posible que te busque una amistad para pedirte un favor, si tienes las posibilidades ayúdalo o ayúdala que la vida se encargará de pagártelo con intereses. Posiblemente te des cuenta de que eso que pensabas sobre cierta persona resulte cierto, podrías decepcionarte sin embargo te darás cuenta de que las cosas pasan por algo. Ya no esperes que las cosas vengan a ti, tu vez por ellas. Ten presente que algunas veces esperas demasiado de personas que solo te llenan tu materia gris o cerebro de palabras que la mayoría de las veces no cumplen.

CÁNCER

Ten cuidado con traiciones en tu trabajo y con el robo de un objeto pues podría presentarse en estos días, cambia tu manera de pensar y ser más positivo algunas veces te la pasas nomas friegue y friegue quejándote de todo, pero no haces nada por resolver tu situación. Quizás andes algo pensativo o pensativa estos días, y se deberá a una persona del pasado o alguien que llegó a tu vida hace poco pero que sus actitudes dejan mucho que desear pues te hace dudar sobre sus sentimientos hacia ti. Es momento de poner las cartas sobre la mesa y aclarar esos puntos pendientes que tienes con tu pareja, el tiempo es lo más valioso que tienes y no vale la pena perderlo. Ya deja de pensar que el amor no se hizo para ti o deja de reprocharte por problemas y cosas que no llegan a tu vida en el tiempo que lo deseas, cuando menos lo esperes se te dará, pero necesitas poner de tu parte para que así sea. No esperes nada de nadie y así no terminarás sufriendo ni haciéndote daño, hay momentos en que te dejas caer por cualquier tontería, pero tonta no eres pues es una táctica que sueles usar para que te levanten del suelo.

GÉMINIS

Si no sabes qué decisión tomar no te adelantes y espera un poco a definir tu situación pide consejos a personas que te quieren y valoran, algunas veces te acerca a las personas equivocadas. Cuida más lo que viene siendo las relaciones familiares porque las has descuidado mucho, ten presente que tu familia debe de ser tu prioridad y nadie más. Algunas veces te sientes decepcionado de personas, pero recuerda que no eres una blanca paloma, aprende a devolver lo que recibes y a recibir lo que das. Te espera un domingo de friego de sentimientos encontrados, necesitas ver la vida con amor y con pasión, ponte ya las pilas y ve tras tus sueños y que te valga mauser el mundo y sus opiniones, recuerda que ellos no te dan pa el gasto y no tienen por qué meterse en tus decisiones. Si no crees en el amor sigue en tu mundo de fantasía, pero no dañes a nadie, ten presente que oportunidades no regresan y si dejas ir lo que podría ser tu felicidad será difícil que la vuelvas encontrar.

TAURO

Aprende a quererte un friego y a no esperar nada de nadie, a verte bien y estar bien, has descuidado tu físico y podría resultar difícil el perder de peso más adelante, ponte las pilas desde ahora. Si tienes pareja ten cuidado con tu forma de ser y trato, a veces estás demasiado ausente y tu pareja te siente distante.Recuerda que la vida es una y no vale la pena amargarse o perder tu tiempo por ese tipo de personas pudiéndolo aprovechar con quien de verdad vale la pena y quiera estar a tu lado. Es momento de mandar a la fregada todo eso que te preocupa o te ha mermado tu paciencia, ten presente que lejos de ayudarte o beneficiarte solo te tiene pensando fregadera y media que no te beneficia en nada. Es momento de despojarte de todo eso que no te permite avanzar, no trates de abarcar más de lo que puedes y de quedar bien con todo el mundo. Ten cuidado pues tus sentimientos podrían traicionarte, estas en un punto en que la necesidad de sentirte amado o amada podría llevarte a cometer equivocaciones al elegir a la persona equivocada.

ARIES

No es momento de perder el tiempo y lamentarte por lo que no lograste, es momento de ponerte las pilas e ir por eso que quedó pendiente y en el pasado no se te fue dado, mientras tengas vida ingesu madre el mundo, consigue lo que quieres y no des explicación más que a quien de verdad valga la pena. Te sentirás traicionado o traicionada muchas veces por amistades, no confundas las cosas algunas veces sueles cometer errores y equivocaciones al juzgar sin tener pruebas. Es momento de ver el pesado y pensar si donde estás ahora es el lugar que elegiste o planeaste, muchos de tus sueños se quedaron solo en pensamientos y recuerdos debido a tu falta de carácter, huevos u ovarios para realizarlos. Date la oportunidad de conocer a las personas y de elegir esa que te haga sentir diferente a lo que antes ya habías vivido. Cuídate un chorro de cuestiones que tienen que ver con compra y venta pues podrías hacer un mal negocio. La vida te va a llenar de oportunidades para mejorar, ten cuidado con traiciones por parte de amistades. Es posible que un familiar se enferme, pero saldrá adelante