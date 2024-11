Vuelos nacionales en EE.UU.: El Real ID será obligatorio a partir de esta fecha

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) implementó una nueva medida, obligatoria, para las personas que residen en dicho país y tengan vuelos nacionales. El Real ID será necesario al momento de abordar un avión a cualquier destino dentro de la región americana.

El DHS tiene como objetivo mejorar la seguridad en los aeropuertos nacionales y en otras instalaciones federales, exigiendo identificaciones más confiables para evitar cualquier documentación falsa. Este nuevo método entrará en rigor a partir del próximo 7 de mayo de 2025.

El REAL ID será obligatorio para viajar en vuelos nacionales dentro de Estados Unidos. Crédito: Shutterstock

De acuerdo a varios reportes, el Real ID será esencial para abordar aviones dentro de EE. UU., por lo que quienes no cuenten con este requisito, o un pasaporte vigente, no podrán abordar sus vuelos. Ante ello, es importante revisar y actualizar tus documentos con anticipación para evitar contratiempos.

¿Qué es el Real ID?

Como propósito de unificar los estándares de seguridad en las licencias de conducir, en el 2005 se implementó el Real ID como una normativa federal emitida por los estados en Estados Unidos y su principal objetivo es reforzar los controles de identidad y prevenir el uso de documentos falsificados, mejorando así la seguridad en el país.

Su implementación se creó luego de trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001 y en la actualidad no solo será necesario para viajar en vuelos comerciales dentro del país, sino también para ingresar a instalaciones federales y acceder a ciertas áreas restringidas. No obstante, no será la única identificación aceptada, ya que también podrán usar pasaportes vigentes, tarjetas de identificación militar y algunas credenciales federales para los vuelos.

¿Cómo obtener una licencia Real ID?

El Real ID puede ser obtenido por cualquier ciudadano que resida de manera legal en Estados Unidos. Estos deberán dirigirse a la oficina local de vehículos motorizados (DMV) y presentar una serie de documentos que verifiquen su identidad y residencia. Los requisitos son los siguientes:

Un comprobante de identidad, como un pasaporte vigente o un acta de nacimiento.

Un comprobante del número de Seguro Social.

Dos documentos que verifiquen el domicilio del solicitante, como facturas de servicios públicos o estados de cuenta bancarios.

Los interesados en sacar su Real ID deberán consultar los requisitos específicos de su estado, pues estos pueden variar en algunas ocasiones.

¿Los inmigrantes pueden obtener el Real ID?

De acuerdo a las normas implementadas por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los inmigrantes deben presentar pruebas de ciudadanía estadounidense, residencia permanente legal o estatus legal temporal para obtener un Real ID.

¿Cuál es el costo para obtener una Real ID?

Por su parte, para lograr obtener el Real ID no siempre es el mismo costo, ya que esto dependerá del estado en el que se solicite, por lo que los precios generalmente oscilan entre los $20 y $60 dólares. Es recomendable que los interesados verifiquen el costo exacto en su oficina local de vehículos motorizados.

Sin el Real ID, ¿podrán abordar vuelos nacionales?

Según la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) aquella persona que no presenten una identificación compatible con el Real ID u otra forma aceptada, no podrán abordar vuelos nacionales, por lo que enfatiza en la importancia de actualizar los documentos con antelación para evitar inconvenientes. El tiempo límite para cumplir con esta normativa seré el 7 de mayo de 2025.

