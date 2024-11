Los 15 históricos VHS que podrías revender para ganar una pequeña fortuna

Antes de que existieran las plataformas streaming con películas digitales, las cintas podían disfrutarse en un ambiente familiar a través de los formatos de casete o VHS. Sin embargo, estos desaparecieron una vez que evolucionó la distribución de películas.

Pese a que los VHS son cosa del pasado, hay algunas personas que guardan estos formatos en cajas sin conocer que podrían estar guardando una gran fortuna, pues algunos títulos de películas en dichas grabaciones están siendo subastados en el mercado o en eBay en una gran fortuna que supera los miles de dólares, sobre todo, ediciones originales y sellados de fábrica.

Los 15 títulos de VHS más valiosos

‘Terminator’

Las películas en VHS de ‘Terminator’ (1984) son una de las cintas que han sido más cotizadas y si están en buen estado podrían venderse en $25,000 dólares en eBay.

De hecho, la copia más cara de la cinta protagonizada por Arnold Schwarzenegger en VHS se vendió por $32,500 dólares en febrero de 2022. Aquellas que están marcadas como “usadas”, y no están en perfecto estado, se pueden vender alrededor de $1,000 dólares.

‘El regreso de los muertos vivientes’, (The Return of the Living Dead)

Para la época de los años 80’, la película ‘El regreso de los muertos vivientes’ (1985) hizo popular la idea de que los zombis se comieran los cerebros. La clásica cinta se volvió muy popular en su momento y en la actualidad un VHS con este filme se vende por $4,500 dólares en eBay. En octubre de 2022, una copia calificada de esta película se vendió por más de $18,000 dólares en una subasta.

‘Cazafantasmas’, (Ghostbusters)

El clásico de 1984, Los Cazafantasmas, arrasó en taquilla durante su estreno y creo una gran masa de fanáticos que luego consiguieron la cinta en los famosos VHS. En la actualidad, la película continúa siendo icónica, por lo que los coleccionistas pueden pagar lo que sea por obtenerla, sobre todo si la encuentran con su sello de fábrica.

Si tienes una copia de esta cinta, podrías obtener una gran suma de dinero. Para junio de 2022, una copia certificada y en perfecto estado de Los Cazafantasmas, o en inglés: ‘Ghostbusters’, se vendió en una subasta por $23,750 dólares. Hoy en día, una primera edición impresa tiene un valor de $17,000 dólares.

Star Wars: Una nueva esperanza, (Star Wars: A New Hope)

La distribución de ‘Star Wars: Una nueva esperanza’ de 1984 en los formatos VHS se pueden vender hasta en $2,000 dólares en eBay, sobre todo si están nuevas, selladas de fábrica y con marcas de agua específicas de 1990. Después de esta fecha, si la cintas están en perfecto estado, se venden a un precio mayor. En 2022 se vendió una copia por $114,000 dólares.

‘Una pesadilla en Elm Street’, (A Nightmare on Elm Street)

La primera película del despiadado Freddy Krueger, ‘Una pesadilla en Elm Street (1984), se volvió un clásico en las cintas de terror para aquel momento. Un año después de su estreno, en 1985, se distribuyó por el formato VHS para ser disfrutada en los hogares. Estas copias pueden costar una fortuna hoy en día. En octubre de 2022, una copia sellada y clasificada se vendió por $15,000 dólares; sin embargo, la opción más cara en eBay, actualmente, tiene un valor de $349,99 dólares.

‘Primera sangre’, (First Blood)

En 1982, esta cinta se convirtió en la decimotercera película más taquillera de ese año, por lo que su distribución en VHS se volvió una tendencia. Ahora, esta cinta en este formato, usadas, pueden costar unos $400 dólares en eBay. No obstante, la copia sellada de fábrica más cara actualmente tiene un precio de $10,000 dólares. En 2022, una edición sellada y clasificada se vendió a un precio de $22,500 dólares.

‘Regreso al futuro’, (Back to the future)

Para 1986, Regreso al futuro era una de las películas más taquillera. Ahora, su primera edición en VHS puede ser vendida hasta en $100,000 dólares en eBay. Por otra parte, hay varias opciones nuevas que se venden por alrededor de $10,000 dólares, pero la mayoría de las opciones selladas de fábrica rondan los $500 dólares.

‘Regreso al futuro: Parte II’

Si la primera gustó, la secuela rompió los estereotipos, por lo que la copia más cara en VHS se vendió por $16,250 dólares. Actualmente, no existen muchas copias en venta en eBay; sin embargo, las más nuevas se venden por entre $500 y $1.500 dólares.

‘Tiburón’, (Jaws)

‘Tiburón’ (1983) se convirtió en una de las películas clásicas de Universal Studios y su formato en VHS fue el más buscado. El junio de 2022, una copia de estas, totalmente sellada de fábrica, se vendió por $32,500 dólares. No obstante, en eBay se puede conseguir una copia nueva entre $800 y $4,000 dólares.

‘Los Goonies’, (The Goonies)

Esta cinta en el formato de VHS se vendió en 2022 por $50,000 dólares en una subasta. En la actualidad, una copia de este formato de la cinta ‘Los Goonies’ en perfecto estado, sin importar el año, puede llegar a costar más de $1,000 dólares en eBay, incluso, pueden costar hasta $5,000 dólares.

‘Halloween II’

Esta ha sido otra de las películas de la década de los 80’ que recibió más éxito. Su distribución en VHS ahora tiene un gran valor, pues en 2022 una copia sellada y calificada se vendió por $15,000 dólares. Hoy en día, el precio bajó y se pueden vender entre $400 y $500 dólares.

‘Rocky’

Una cinta de ‘Rocky’ en perfecto estado, con su embalaje original, es poco común conseguirla en el formato VHS. La mayoría de las opciones nuevas se venden por $480 dólares o más. En febrero de 2023, una copia sellada de fábrica se vendió en una subasta por $27,500 dólares, y la colección de Rocky, Rocky II y Rocky III se vendió por más de $50,000 dólares en el mismo año.

‘Top Gun’

Top Gun se convirtió en una de las películas estadounidenses más taquilleras de los años 80’ y ha sido un clásico desde entonces. Su edición en un formato de VHS se vendió en $17,500 dólares en 2022. Actualmente, en eBay se puede conseguir en $2,500 y $3,000 dólares.

‘The Thing’

Aunque ‘The Thing de 1982 no fue tan taquillera en su momento, sus formatos en VHS se convirtieron actualmente entre las más caras. En 2022 se vendió por $37,500 dólares. Pero una copia de esta se puede conseguir en eBay por más de $400 dólares.

‘Cars’ de Disney/Pixar

Aunque la película se estrenó en 2006, es muy difícil que haya un formato de estos en VHS. Sin embargo, en 2007, un miembro de Disney, recibió unas copias limitadas y exclusivas del VHS. Estas copias usadas ahora se venden por $4,000 dólares y $12,000 nuevas. La copia en VHS más cara se vendió por $16,280 dólares en eBay en agosto de 2023.

