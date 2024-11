Trump promete arancel de 25% a productos de México y Canadá desde primer día de gobierno

Donald Trump adelantó que en su primer día en el cargo impondría un arancel de 25% a todos los productos importados desde México y Canadá, y uno adicional de 10% a los productos originarios de China.

“El 20 de enero, como una de mis primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% a TODOS los productos que ingresen a Estados Unidos y sus ridículas fronteras abiertas”, dijo Trump en una publicación en Truth Social.

Según dijo, ese arancel estará en vigor hasta que cese lo que calificó como “la invasión” de drogas e inmigrantes indocumentados.

“Tanto México como Canadá tienen el derecho y el poder absolutos para resolver fácilmente este problema que lleva tanto tiempo latente. Exigimos que utilicen este poder, y hasta que lo hagan ¡es hora de que paguen un precio muy alto!”, dijo.

Trump añadió en Truth Social que ha mantenido “muchas conversaciones” con China sobre la cantidad de droga, particularmente fentanilo, que según destacó se envía a Estados Unidos.

“Pero ha sido en vano. Representantes de China me dijeron que instituirían su pena máxima, la de muerte, para cualquier narcotraficante sorprendido haciendo eso, pero desafortunadamente nunca lo cumplieron y las drogas están llegando a nuestro país, principalmente a través de México, en niveles nunca antes vistos”, dijo.

Trump destacó por ello que hasta que ese flujo cese, impondrá a China un arancel adicional del 10%, por encima de cualquier otro arancel ya existente, sobre todos sus productos que entren en el país.

Desde la campaña, Trump subrayó su intención de salvar empleos en Estados Unidos imponiendo aranceles de hasta el 20% a todos los productos importados y del 60% para aquellos provenientes de China, con quien busca intensificar la guerra comercial.

Su objetivo principal es la industria automotriz, y ha amenazado con aranceles de hasta el 200% a todos los automóviles provenientes de México para disuadir a los fabricantes chinos de instalarse en ese país.

Esta no es la primera vez que Trump advierte de nuevos impuesto, pues justo en el cierre de su campaña dijo que: “México nos está invadiendo, pero ahora tenemos una nueva presidenta en México. Se supone que es una mujer muy agradable, según dicen. No la conozco. Y le voy a informar el primer día o antes que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran a nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envíen a los Estados Unidos de América”.

Cabe recordar que en su primer periodo como Presidente, Trump cumplió su promesa de campaña de modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al incluir, entre otros, cambios en materia laboral, reglas de origen del sector automotriz y una cláusula de revisión periódica de este acuerdo, cuyo nombre cambió a Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde julio de 2020.

