Agente del FBI arrestado en Maryland por agresión sexual a dos mujeres

Un agente del FBI fue acusado de violar a dos mujeres, casi dos años después de quedar absuelto por un intento de asesinato tras dispararle a un hombre en un vagón del metro.

Eduardo Valdivia, de 40 años, de Gaithersburg, Maryland, recibió la orden de permanecer detenido sin derecho a fianza después de una comparecencia inicial ante el tribunal el lunes, según los registros judiciales revisados ​​por Newsweek.

Valdivia enfrenta múltiples cargos por delitos graves y menores, incluidos dos cargos de violación en segundo grado y cuatro cargos de agresión en segundo grado, según muestran los registros judiciales. Uno de los presuntos delitos ocurrió a principios de septiembre y el otro entre mediados de mayo y mediados de junio.

El Departamento de Policía del Condado de Montgomery en Maryland dijo en un comunicado que había arrestado a un agente del FBI acusado de agredir sexualmente a dos mujeres adultas. Un portavoz confirmó que Valdivia es el agente arrestado.

Valdivia fue suspendido por el FBI a la espera de la conclusión de una investigación policial en el condado de Montgomery, dijo a Newsweek un portavoz de la Oficina de Campo del FBI en Washington.

“El FBI se toma muy en serio las acusaciones de violaciones criminales y mala conducta”, señala un comunicado. “Estamos al tanto del asunto relacionado con el reciente arresto de un empleado del FBI y estamos cooperando plenamente con el Departamento de Policía del Condado de Montgomery. Debido a que se trata de una investigación en curso, el FBI no puede hacer más comentarios”.

Robert Bonsib, un abogado que también representó a Valdivia en el tiroteo en el metro, dijo a The Washington Post: “Ya hemos pasado por esto antes. Uno es arrestado y se lanzan acusaciones de irregularidades solo para luego demostrar que no tienen fundamento. Hay una razón por la que existe una presunción de inocencia. Las acusaciones unilaterales y las declaraciones en conferencias de prensa no son pruebas. Veamos cómo se resuelve esto en un tribunal donde lo importante son las pruebas reales y las meras acusaciones se consideran legalmente inútiles”.

El tiroteo

Valdivia fue absuelto de intento de asesinato en segundo grado y otros cargos derivados de un tiroteo cuando estaba fuera de servicio a bordo de un tren.

El enfrentamiento que condujo al tiroteo tuvo lugar la madrugada del 15 de diciembre de 2020, después de que Valdivia fuera abordado por un hombre que mendigaba en un tren que se acercaba a la estación Medical Center en Bethesda, Maryland.

Las autoridades dijeron que la pareja tuvo un altercado verbal después del cual Valdivia disparó varias veces, hiriendo al hombre.

Valdivia disparó al hombre desde una distancia de aproximadamente 2 a 3 pies después de decirle repetidamente que retrocediera, dijo el fiscal del condado Robert Hill en la corte, informó AP. El hombre sobrevivió al tiroteo, pero le extirparon parte o la totalidad del bazo, el colon y el páncreas durante la cirugía, dijo Hill.

Bonsib dijo que Valdivia había actuado en defensa propia cuando el hombre se le acercó en la parte trasera de un vagón de tren.

“Este fue un caso que nunca debería haber sido procesado”, dijo a CNN después de que Valdivia fuera absuelto. “El jurado lo vio como lo hemos dicho desde el principio. Este fue un caso 100% de defensa propia”.

