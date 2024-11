Alec Baldwin declara que no quiere ver la película “Rust”

Hace algunos días se llevó a cabo en Polonia la premiere de “Rust”, la película en cuyo rodaje falleció la directora de fotografía Halyna Hutchins, debido a que el protagonista, Alec Baldwin, disparó accidentalmente un revólver que tenía municiones reales. Ahora el actor declaró que no desea ver la versión final del filme, ya que éste es, tanto para él como para su esposa, la experiencia más difícil que han afrontado en sus vidas.

Quentin Tarantino expone responsabilidad de Alec Baldwin en el tiroteo de “Rust”

Baldwin fue invitado al Festival de Cine de Turín, Italia, para recibir un premio por su trayectoria. Es el primer evento público al que acude desde todo el proceso legal en el que se vio envuelto desde 2021 (el cargo de homicidio involuntario fue desestimado en julio de este año). Alec declaró a Variety que no está entre sus planes ver la versión final de “Rust”: “Ahora mismo, no. Es sólo porque obviamente esto es lo más difícil a lo que me he enfrentado en mi vida. Más allá de las propias víctimas, lo que más me duele es lo que le hizo a mi esposa. Ella ha quedado muy traumatizada por esto. Ha habido mucho dolor”.

Alec Baldwin publica un mensaje tras la desestimación del caso “Rust”

Alec estuvo involucrado en la producción de “Rust”, y tras la muerte de Hutchins hubo que filmar las escenas que estaban pendientes. “Estoy feliz de que la película se haya completado. Ha sido una tragedia que, por supuesto, haríamos cualquier cosa para revertirla. Pero llegamos al nuevo rodaje y era una película mejor en muchos sentidos. Muy aparte de lo de Halyna. Pero por ahora, quiero que todo lo relacionado con “Rust” salga de mi campo de visión, para poder ir a hacer otras cosas y ser un padre para mis hijos”.

El actor también decidió que lo que ganara por la película fuera para Matt Hutchins, el esposo de Halyna: “Terminamos…Y renuncié a mi pago. Les devolví el pago en el presupuesto. Renuncié a todas las ganancias que hubiera para mí. Le di todo a su esposo. Él es el dueño de la película. Creo que su esposo es el único propietario de la película, aunque puedo estar equivocado. Todo se hizo con eso en mente”.

Alec Baldwin ha regresado a actuar (hace poco hizo una aparición en el programa de televisión “Saturday Night Live”), y el año próximo se estrenará en el canal de televisión TLC el reality show “The Baldwins”, acerca de su familia. Él no vio la versión de “Rust” que se exhibió en Polonia, pero desea que la cinta se estrene comercialmente en cines y que el público la aprecie. “Espero que la película se venda y que Matt reciba su dinero. Todos hicimos un trato con él y todos queremos cumplirlo. Pero esta idea de que la gente, que debe permanecer en el anonimato, diga: ‘Se están beneficiando de esto!” está absolutamente mal”.

