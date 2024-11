Jennifer Lopez presumió su figura en un conjunto de minifalda y blazer

Tremendo revuelo causó la cantante y actriz Jennifer Lopez luego de recurrir a sus redes sociales para compartir una publicación con la que demostró que la edad es solo un número y que a sus 55 años cuenta con una de las figuras más envidiables del medio artístico. ¡Aquí te contamos los detalles!

Desde su perfil oficial en Instagram, la intérprete de temas como “On the Floor” y “Let’s get loud” compartió una inesperada sesión de fotos que improvisó desde su habitación de hotel, misma para la que posó enfundada en un modelito que dio mucho de qué hablar.

Jennifer Lopez será homenajeada en el Festival de Cine de Palm Springs

Y es que como ya es costumbre, JLo comprobó que disfruta de experimentar con la moda y brindar momentos icónicos a sus seguidores. En esta ocasión, su propuesta en moda consistió en un conjunto de color negro, de minifalda azul marino y chaqueta tipo militar con unas botas de piel por encima de la rodilla que evidenciaron sus kilométricas piernas.

Para completar el flamante look, Jennifer Lopez lució su larga melena dorada en un lacio suave, así como un maquillaje con sombras neutrales y delineado pronunciado que resaltó su mirada color miel. Unas gafas de sol oversized añadieron un toque atrevido a su modelito.

Tras el divorcio, Jennifer Lopez solo quiere divertirse

No pasó mucho tiempo antes de que la famosa se volviera el blanco de decenas de mensajes de cariño por parte de su comunidad digital, destacando que además de una silueta de ‘reloj de arena’, cuenta con buen gusto al vestir.

“Wow JLo, eres una fashion queen”, “Pueden decirte de todo, menos que no eres bellísima”, “Omg este look es increíble”, “La reina de los looks icónicos”, “Una mujer hermosa que está destinada a brillar”, “Hermosa”, “Literalmente suspiré al entrar a la app y ver esto” y “Cada día más linda”, son algunas de las reacciones que se leen en la red.