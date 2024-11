Juan Martín del Potro revela la “pesadilla” que sigue viviendo por las lesiones

Juan Martín del Potro, quien se despidió del tenis a nivel profesional en el 2022 a consecuencia de las lesiones a lo largo de su carrera, reveló recientemente que sigue batallando con los problemas físicos lo que se ha convertido en una “pesadilla sin final”.

En un video en sus redes sociales a días de disputar un partido de despedida oficial ante el serbio Novak Djokovic el ahora ex tenista argentino dio a conocer detalles de lo que ha tenido que vivir desde hace dos años cuando disputó su último partido hasta el día de hoy que sigue arrastrando las dolencias.

“Cuando juego mi último partido con (Federico) Delbonis, la gente no sabía que al día siguiente me fui a Suiza y me volví a operar la rodilla. Mi quinta cirugía. A partir de esa no vuelvo a hacer pública ninguna cirugía. No podía más con el dolor”, comentó el argentino que llegó a ser tercero en el ranking mundial.

Juan Martín del Potro, de 36 años, aseguró que más allá de las intervenciones quirúrgicas a las que se tuvo que someter también había que sumarle las visitas a los doctores y a los diversos procedimientos que probó a lo largo de esos años en los que recibió un gran número de inyecciones.

“Entre cirugía y cirugía probaba tratamientos. No sé, debo tener más de 100 inyecciones en la pierna y en la cadera y en la espalda. Me infiltraron, me sacaron, me analizaron, me quemaron nervios, me bloquearon tendones, un sufrimiento a diario, que de hecho lo tengo a diario”, comentó.

“Me duele muchas veces para dormir. Cuando me giro, me despierto porque me pegan unos pinchazos que son muy feos. Y la verdad que sí. Viene siendo como una pesadilla sin final que a diario sigo insistiendo en buscar solución y buscando médicos y alternativas. Y todavía no la encuentro”, agregó.

El argentino señaló también que quería compartir con sus seguidores este calvario que le ha tocado vivir y que le consume la energía día a día para poder sobrellevar el intenso dolor al que todavía no ha podido encontrarle una solución.

“Es muy complicado. Y yo hay veces que no tengo más ganas. Y no soy indestructible, soy como cualquier persona que tiene cosas buenas y cosas malas. Pero tengo ese plus de que muchas veces tengo que poner buena cara en determinadas situaciones”, apuntó el ex tenista.

“A veces que no tengo más la energía. A mí me consume mucho lo de la pierna. Me consume anímicamente todo. Porque no solo estoy esa búsqueda de mejorar, sino que además padezco el día a día. Yo me levanto y tomo entre seis y ocho pastillas: protector gástrico, antiinflamatorio, analgésico, para la inflamación, para la ansiedad”, puntualizó.

