Mark Tacher revela que una productora de TV Azteca lo humilló

Mark Tacher se sinceró en una entrevista, y entre otras cosas habló sobre lo difícil que fueron los primeros años de su carrera como actor en TV Azteca. Después de una humillante plática con una productora de esta televisora, tomó la decisión de marcharse de México.

Tacher recordó en “Perversiones De Un Café” ese incómodo momento: “Una productora de TV Azteca minimizó mi carrera; me dijo que yo no iba a seguir siendo protagonista, que ni lo soñara. Que el nuevo protagonista iba a ser tal, que de ese nombre me iba a acordar el resto de mi vida y que me estaba invitando a un proyecto para ser “su mejor amigo”, después de ocho años de estar en Televisión Azteca“.

Aunque en la plática Mark no quiso decir el nombre de la productora, sí mencionó su inicial, algo que ha provocado que muchos supongan que fue Fides Velasco: “Me vino con esa grosería, y puedo decir el nombre y puedo decírselo a la cara, eres de verdad una muy mala persona, pero así me lo dijo. Me acuerdo de la prepotencia. Todavía me senté y le dije: ‘Hola ¿cómo estas? Su nombre empieza con F, y me dijo: ‘No creas que vas a ser protagonista, eso ya se te acabó. El nuevo protagonista va a ser…’, y me volteó la computadora”.

El protagonista de la telenovela “Para Volver a Amar” comentó que después de escuchar a la productora, habló con su representante y tomó la decisión de irse de México: “Inmediatamente le llamé a mi manager Gabriel Blanco y él fue el que me dijo: ‘Agárratelos y vámonos de aquí. No puede ser que te estén maltratando así, y te tengo una oportunidad en Colombia y te tengo una oportunidad en Venezuela. Y si te vienes a Colombia conmigo, te quedas en mi casa’. Porque yo estaba roto, tenía un peso en la bolsa”.

Mark recordó las palabras de su manager que fueron decisivas para emigrar de la televisora: “Me dijo: ‘Eso que te acaban de hacer en Televisión Azteca, después de casi una década de estar trabajando con ellos, no se vale’. En ese momento me levanté y regresé a la oficina, y le dije a esta señora: “Muchas gracias, me voy de TV Azteca y de México”.

El actor dijo que tras su salida de TV Azteca lo intentaron demandar, y agregó que, aparte de la productora, hubo personas que lo decepcionaron en cuanto a su trato. “Otra (persona) me dijo: ‘Hay 10 atrás de ti que quieren ese papel’. La última vez que yo pise TV Azteca me trataron así, y nunca lo he vuelto a pisar para trabajar”. Mark se dice agradecido por esto, ya que en 2006 protagonizó la telenovela “La Hija Del Mariachi”, producida en Colombia.

