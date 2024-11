Policía de Nueva York advierte que el Tren de Aragua está reclutando a menores migrantes

Desde que se detectó la presencia en Estados Unidos de la pandilla venezolana Tren de Aragua, las autoridades del país han puesto especial atención a este grupo criminal, debido a su alarmante expansión y peligrosidad.

Una de las zonas donde más preocupación genera es Nueva York, pues el Departamento de Policía reveló que la agrupación estaría reclutando menores de edad que habitan en refugios de migrantes para mezclarse con los solicitantes de asilo.

De acuerdo con el jefe de detectives del NYPD, Joseph Kenny, ya identificaron a 39 miembros de la mencionada pandilla venezolana involucrados, así como a otros cuatro miembros de un subgrupo llamado Little Devils of 42nd Street.

“Una vez que cometen sus delitos, regresan a la comunidad migrante, donde se mezclan con personas que realmente están aquí obedeciendo las leyes”, añadió Kenny al ser consultado por CBS News.

El jefe de policía detalló que los delincuentes inmigrantes, algunos de tan solo 11 años, están llevando a cabo robos en tiendas y cometiendo delitos en scooters, como robar joyas, relojes y teléfonos celulares a punta de pistola o de cuchillo. Hubo más de 300 incidentes el año pasado y más de 800 en lo que va de este año.

“No tenemos huellas dactilares ni fotografías de ellos en nuestros archivos. No tenemos antecedentes penales sobre ellos. Intercambian sus documentos de identidad. No tenemos forma de rastrearlos ni de saber quiénes son cuando ingresan al país”, agregó.

Por esta misma razón, según Kenny, cuando se presentan ante un juez en la ciudad de Nueva York y se revisa su historial de arrestos, no muestran antecedentes penales y son liberados bajo su propia responsabilidad.

Algunas madres inmigrantes dijeron a CBS News New York que temen que sus hijos se vean obligados a ingresar al mundo del crimen.

“La gente nos ha advertido que tengamos cuidado con el niño porque están reclutando a niños más pequeños. Me preocupa mucho”, dijo Airada Pereira al medio citado.

Pereira y su hijo de 11 años, Dillan Batista, viven en un refugio para inmigrantes de Manhattan. Llegaron de Colombia el año pasado. Cuando no está trabajando como voluntaria en la Iglesia Bautista Metropolitana, dice que está con su hijo, advirtiéndole de los peligros de las pandillas.

“Tenemos miedo de que lo recluten y lo obliguen y manipulen para que haga cosas malas. Cosas que lo meterán en problemas”, dijo Pereira.

Al respecto, The New York Post había detallado que existían casi dos docenas de integrantes del grupo denominado Little Devils of 42nd Street, que en octubre pasado eran protagonistas de al menos 50 incidentes en sitios turísticos.

El Departamento de Policía de Nueva York está trabajando con sus socios federales para frenar el crecimiento de la violencia de pandillas que surge en algunos refugios para inmigrantes y que no se extienda a las calles de la ciudad.

“Lo que también estamos viendo es que la mayoría de la comunidad migrante, a veces ellos mismos, son víctimas de delitos. Son presa de estas pandillas, y a veces hay una renuencia a denunciarlo porque sienten que eso podría hacer que los deporten o que puedan meterse en problemas con la policía”, dijo Kenny.

