Varios profesionales de la salud, grupos comunitarios y funcionarios públicos de San Diego fueron galardonados en la 2ª cena anual de los premios “Leading the Way” de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan anunció a las 52 personas y organizaciones del condado de San Diego que fueron reconocidas en la 2ª cena anual de los Premios “Leading the Way”. El evento se llevó a cabo el 21 de noviembre de 2024 en The Prado, Balboa Park.

Los homenajeados representaron a un amplio sector de profesionales de la salud y organizaciones comunitarias reconocidos por promover la igualdad en salud, mejorar el acceso a la salud y garantizar una atención de alta calidad.

“Las personas y organizaciones a las que estamos homenajeando marcan una diferencia significativa en nuestras comunidades y en las vidas de nuestros miembros de Medi-Cal en el condado de San Diego”, dijo Kristen Cerf, presidenta y directora ejecutiva de Blue Shield Promise. “Los reconocemos por los aportes vitales que ofrecen a quienes más necesitan nuestra ayuda. Su dedicación, innovación y compromiso con una atención accesible y equitativa nos ayudan a cumplir nuestra misión. No podríamos hacerlo sin ellos”.

Los homenajeados fueron reconocidos por sus logros en varias categorías, incluyendo liderazgo ejemplar, excelencia cooperativa, innovación, servicio distinguido, calidad de la atención de la salud y acceso equitativo a la atención.

Dos de los homenajeados, Chicano Federation y Zara Marselian, presidenta y directora ejecutiva de La Maestra Community Health Centers, recibirán el Premio al Visionario por su rol transformador al servicio de la comunidad.

“En Chicano Federation nos sentimos sumamente honrados de recibir el Premio al Visionario de manos de Blue Shield of California Promise Health Plan. Este reconocimiento destaca el corazón de nuestra misión: fortalecer a nuestra comunidad al garantizar a las familias un acceso equitativo a la atención de su salud y a los recursos esenciales”, dijo Liz Ramírez, directora ejecutiva de Chicano Federation. “Juntos, estamos creando un futuro en el que todas las familias del condado de San Diego puedan sentirse seguras, apreciadas y apoyadas”.

“Para todos los que trabajamos en La Maestra Community Health Centers es un gran honor ser reconocidos por nuestro enfoque visionario, holístico y culturalmente sensible de la salud comunitaria a través del modelo de prestación integrada La Maestra Circle of Care”, dijo Zara Marselian, PhD, FACHE, presidenta y directora ejecutiva de la organización no lucrativa, y galardonada este año con el Premio al Visionario individual. “Valoramos enormemente nuestra alianza con Blue Shield Promise en los esfuerzos de redeterminación de Medi-Cal, así como en la respuesta de emergencia a las inundaciones que afectaron a nuestras comunidades de San Diego”.

Lista de homenajeados con el Premio “Leading the Way” 2024 de Blue Shield Promise Health Plan

Premio Leading the Way al Visionario

Chicano Federation

Zara Marselian, PhD, FACHE, presidenta y directora ejecutiva, La Maestra Community Health Centers

Premio Leading the Way al Servicio Distinguido

Dr. Ira Braverman, MD, internista

Norma Chávez-Peterson, directora ejecutiva, ACLU of San Diego and Imperial Counties

Karis Grounds, consultora principal, Elevation Health Partners

Dr. John D. Malone, MD, MPH (in memoriam)

Lourdes Valderrama, gerente administrativa, Paradise Family Health Center and Pediatrics in Paradise

Premio Leading the Way al Acceso Equitativo a la Atención de la Salud (para la Redeterminación de Medi-Cal)

Access to Independence

Chicano Federation

Chula Vista Community Collaborative

Community Care IPA

Departamento de Programas para la Autosuficiencia de la Agencia de Salud y Servicios Sociales del Condado de San Diego

Family Health Centers of San Diego

Integrated Health Partners of Southern California

La Maestra Community Health Centers

License to Freedom

MAAC

Mama’s Kitchen

Mid-City CAN

Monarch School

Open Heart Leaders

Operation Samahan

Prospect Medical Systems

Rady Children’s Health Network

SAY San Diego

Second Chance

Somali Family Services

SBCS (previamente conocido como South Bay Community Services)

Union of Pan Asian Communities (UPAC)

Premio Leading the Way a la Innovación

Family Health Centers of San Diego El Cajon Urgent Care and Cardiac Center

Refined Management

Premio Leading the Way al Liderazgo Ejemplar (por la respuesta a las inundaciones de San Diego)

Alpha Project

Casa Familiar

Central San Diego Black Chamber of Commerce

Chicano Federation

Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de San Diego

Family Health Centers of San Diego

Father Joe’s Villages

Feeding San Diego

Harvey Family Foundation

Jackie Robinson Family YMCA

Jacobs & Cushman San Diego Food Bank

La Maestra Community Health Centers

Legal Aid Society of San Diego

Distrito Escolar Nacional

Neighborhood House Association

Operation Samahan

San Diego Foundation

San Diego Habitat for Humanity

San Ysidro Health

SBCS (previamente conocido como South Bay Community Services)

Biblioteca de Spring Valley

The Urban Collaborative

Premio Leading the Way a la Excelencia Cooperativa

Casa Familiar

Kitchens for Good

Olivewood Gardens and Learning Center

Premio Leading the Way a la Calidad de la Atención Médica

Mejores resultados (Grupo grande): Vista Community Clinic – Miembro de Integrated Health Partners of Southern California

Mejores resultados (Grupo mediano): Neighborhood Healthcare – Miembro de Integrated Health Partners of Southern California

Mejores resultados (Grupo pequeño): Community Health Systems – Miembro de Integrated Health Partners of Southern California

Mejora superior en el porcentaje de medidas de calidad iguales o superiores al percentil 75°: TrueCare – Miembro de Integrated Health Partners of Southern California

Mejora superior en el porcentaje de medidas de calidad iguales o superiores al percentil 50°: Rady Children’s Health Network

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes de Medi-Cal. La organización está administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 530,000 miembros en los condados de Los Ángeles y San Diego. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/. O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.